Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории "IQ-ПФО: Великая Победа"

В пятницу, 5 мая, в преддверии Дня Победы в Приволжском федеральном округе состоится традиционная игра "Что? Где? Когда?" по тематике Великой Отечественной войны "IQ-ПФО: Великая Победа".

Интеллектуальная игра проводится для трех категорий участников: студенты вузов и учреждений СПО, школьники (7-11 классы) и взрослые (без ограничения возраста). Участие в игре могут принять все желающие.

Соревнование включает 24 вопроса "Что? Где? Когда?" (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Знатокам необходимо продемонстрировать знание обстоятельств сражений, биографии полководцев, истории ключевых событий, а также фильмов и песен о войне.

Инструкция по созданию аккаунта и регистрации команд размещена на сайте. Регистрация производится до 12.00 (мск.) 4 мая 2023 года. Указывается зачёт по возрастной группе, регион, населенный пункт, учебное учреждение, которое представляет команда (кроме группы взрослых).

Команды, ставшие победителями и призерами во всех зачетах, награждаются дипломами и поощрительными призами. Организаторами игры "IQ-ПФО: Великая Победа" выступают Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект "Большая игра".