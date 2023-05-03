"Комплексная система дистанционного мониторинга" позволяет решать множество задач

Правительством Самарской области с 2019 года реализуется проект "Комплексная система дистанционного мониторинга", который позволяет решать множество задач, в т. ч. и налоговой тематики.

Проект реализуется на программном обеспечении и базовых геоданных, в состав которых входят Единая электронная картографическая основа, адресный план всей территории региона, космические снимки.

Данные из различных источников совмещаются с помощью "робота-картографа" и применяются для обновления адресного плана, а также выявления данных, не внесенных в федеральные информационные системы.

Реализация проекта по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга доказала свою результативность. Она позволяет осуществлять контроль за использованием земель по назначению и выявлять не поставленные на учет объекты недвижимости, что влияет на налоговую базу региона.

В целях обеспечения корректного исчисления земельного налога юридическим и физическим лицам за 2022 год в налоговые органы Самарской области поступили сведения в отношении 1456 земельных участков, в отношении которых в рамках проведения мероприятий муниципального земельного контроля выявлены факты неиспользования либо использования не по целевому назначению земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Налоговыми органами Самарской области в отношении 444 земельных участков, принадлежащих физическим лицам и организациям, будет исчислен налог за 2022 год.

За 2022 год выявлено и вовлечено в налоговый оборот более 17 212 незарегистрированных объектов индивидуального жилищного строительства, установлены правообладатели в отношении 16 906 ранее учтенных объектов недвижимости и земельных участков.

Развитие современных цифровых технологий позволяет повышать эффективность администрирования имущественных налогов, выявлять, ставить на кадастровый учет, вносить сведения о правообладателе в Единый государственный реестр недвижимости и исчислять имущественные налоги в отношении тех объектов налогообложения, исчисление налогов по которым ранее не производилось.

Трансформация подходов в части мониторинга и выявления новых объектов недвижимого имущества позволяет налоговым органам минимизировать количество выполняемых административных процедур.

Система мониторинга создает возможность для эффективного хозяйствования и защищает добросовестных предпринимателей и граждан.