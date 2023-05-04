В Самарской области учредили премию им. Бориса Кожина

В этом году в Самарской области пройдет конкурс на премию имени Бориса Кожина (1938-2021) - выдающегося самарца, сценариста, писателя и педагога.

Премия учреждена книготорговой компанией "Метида" при поддержке министерства культуры Самарской области и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Организационные партнеры премии - Самарская областная писательская организация и Самарское отделение Союза журналистов России.

Согласно положению о конкурсе, в нем могут принять участие писатели и журналисты от 18 лет и старше, пишущие на русском языке. Оцениваться будут стихи (до 100 строк), рассказы, стихи, эссе, интервью, очерки (до 10 тыс. знаков) о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие региона по различным направлениям: культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и другим.

Работы будут принимать с 1 сентября до 31 октября. Они должны быть опубликованы в печатных и/или электронных СМИ, зарегистрированных в РФ, не ранее 1 ноября 2022 года. Победителей наградят не позднее 15 декабря.

Призовой фонд премии составляет 100 тыс. рублей.

Директор книготорговой компании "Метида" Наира Мнацаканян:

- Борис Александрович был из людей, которые придают жизни вкус и смысл, генерируя вокруг себя поле созидания и творчества. И то, что он делал, ни в коем случае нельзя предавать забвению. "Метида" издала книгу "Рассказывает Борис Кожин", но этого определенно мало. А посему сегодня мы объявляем об учреждении Премии имени Б.А. Кожина. Она будет присуждаться тем авторам, которые, подобно Борису Александровичу, рассказывают аудитории о людях, живущих и работающих в Самарской области, о тех, кого можно назвать "закваской", катализирующей полезные процессы в обществе и экономике.