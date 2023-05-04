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ЖКХ и благоустройство Общество

В четырех городах Самарской области отремонтируют тепловые сети "Т Плюс"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После майских праздников специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приступят к текущему ремонту тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в следующие периоды:

— с 10 по 16 мая 2023 года — Нижняя зона Новокуйбышевской ТЭЦ-1;

— 10 мая 2023 года — котельная № 3 Тольяттинских тепловых сетей;

— с 11 по 20 мая 2023 года — тепловые сети от Сызранской ТЭЦ;

— 11 мая 2023 года — котельная № 14 Тольяттинских тепловых сетей;

— с 11 по 24 мая 2023 года — тепломагистраль № 1 от Самарской ТЭЦ в границах улиц: пр. Карла Маркса — ул. Стара Загора — ул. Ново-Вокзальная — ул. 22 Партсъезда — ул. Г.Димитрова — ул. Ташкентская — ул. Фадеева.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в тепловые справочные службы:

в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79;

в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60;

в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322;

в Сызрани (8464) 929-2-51.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.

Гид потребителя

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