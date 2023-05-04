В четырех городах Самарской области отремонтируют тепловые сети "Т Плюс"

После майских праздников специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приступят к текущему ремонту тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в следующие периоды:
— с 10 по 16 мая 2023 года — Нижняя зона Новокуйбышевской ТЭЦ-1;
— 10 мая 2023 года — котельная № 3 Тольяттинских тепловых сетей;
— с 11 по 20 мая 2023 года — тепловые сети от Сызранской ТЭЦ;
— 11 мая 2023 года — котельная № 14 Тольяттинских тепловых сетей;
— с 11 по 24 мая 2023 года — тепломагистраль № 1 от Самарской ТЭЦ в границах улиц: пр. Карла Маркса — ул. Стара Загора — ул. Ново-Вокзальная — ул. 22 Партсъезда — ул. Г.Димитрова — ул. Ташкентская — ул. Фадеева.
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в тепловые справочные службы:
в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79;
в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60;
в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322;
в Сызрани (8464) 929-2-51.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!