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Законотворчество Власть и политика

В Самаре молодым специалистам предложили компенсировать затраты на ипотеку

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чтобы привлечь, а, самое главное, удержать молодых специалистов на производстве, в Самарской области предложили компенсировать им затраты на ипотеку. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Азаров – документ уже поступил на рассмотрение губернской думы во вторник, 2 мая.

Проектом предусматривается введение новой меры поддержки — частичной компенсации затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, что позволит увеличить размер средней выплаты молодому специалисту и сделать привлекательным для них трудоустройство на промышленные предприятия по рабочим профессиям.

Необходимость таких мер обусловлена сложившейся ситуацией на рынке труда в последние два года. По данным областной статистики спрос на рабочую силу превышает предложение в 2-4 раза. Поэтому важнейшей задачей перед региональными властями становится привлечение  трудовых ресурсов, особенно молодого возраста, и дальнейшее закрепление их на предприятиях.

Документ был разработан по итогам встречи губернатора с представителями акционерного общества "Металлист-Самара", а также по итогам оперативного совещания в региональном правительстве по оказанию мер поддержки молодым специалистам на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Утвержденные размеры финансирования позволят предоставлять меры поддержки 160 молодым специалистам ежегодно и 74 из них получат дополнительную частичную компенсацию затрат на ежемесячный платеж по ипотеке. В 2023 году это обойдется региональному бюджету в дополнительные 10 млн рублей.

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