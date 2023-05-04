В Самаре молодым специалистам предложили компенсировать затраты на ипотеку

Чтобы привлечь, а, самое главное, удержать молодых специалистов на производстве, в Самарской области предложили компенсировать им затраты на ипотеку. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Азаров – документ уже поступил на рассмотрение губернской думы во вторник, 2 мая.
Проектом предусматривается введение новой меры поддержки — частичной компенсации затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, что позволит увеличить размер средней выплаты молодому специалисту и сделать привлекательным для них трудоустройство на промышленные предприятия по рабочим профессиям.
Необходимость таких мер обусловлена сложившейся ситуацией на рынке труда в последние два года. По данным областной статистики спрос на рабочую силу превышает предложение в 2-4 раза. Поэтому важнейшей задачей перед региональными властями становится привлечение трудовых ресурсов, особенно молодого возраста, и дальнейшее закрепление их на предприятиях.
Документ был разработан по итогам встречи губернатора с представителями акционерного общества "Металлист-Самара", а также по итогам оперативного совещания в региональном правительстве по оказанию мер поддержки молодым специалистам на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Утвержденные размеры финансирования позволят предоставлять меры поддержки 160 молодым специалистам ежегодно и 74 из них получат дополнительную частичную компенсацию затрат на ежемесячный платеж по ипотеке. В 2023 году это обойдется региональному бюджету в дополнительные 10 млн рублей.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.