Продолжается реконструкция второй очереди тольяттинской набережной

Вчера, 3 мая 2023 года, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу строительства набережной в Тольятти, в котором приняли участие глава города Николай Ренц, представители генерального подрядчика и ГКУ СО "Управление капитального строительства".

Строительство объектов социального назначения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства является одним из приоритетных направлений работы регионального правительства. В текущем году к вводу в эксплуатацию только по линии министерства строительства запланировано 25 объектов, 16 из них в рамках нацпроектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда". Существенную федеральную поддержку на строительство важных для нашего региона объектов удалось получить благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Помимо объектов строительства, ввод которых планируется уже в этом году, в регионе реализуется ряд масштабных проектов, в числе которых Тольяттинская набережная. Работы на объекте ведутся под постоянным контролем региональных властей. По итогам реконструкции всей набережной будет облагорожена прибрежная территория площадью более 60 Га и протяженностью свыше 3 км.

Вчера на совещании у председателя облправительства обсудили соблюдение графика и качества проводимых работ, подключение к сетям водо- и электроснабжения, водоотведения и другие вопросы, требующие содействия.

Реконструкция одного из важнейших для жителей Тольятти и гостей города объектов ведется в несколько этапов. Работы на первой очереди, протяженностью более 700 метров, завершили в конце прошлого года. После демонтажа старых конструкций здесь были построены подпорные стенки, возведен амфитеатр, лестничные сходы, сети ливневой и бытовой канализации, освещения и электроснабжения, проведены монолитные работы и благоустройство на всех трех уровнях.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции второй очереди набережной Автозаводского района. В рамках второго этапа реконструкции набережной планируется продолжение променадов на двух уровнях, на границе этапов разместят масштабный ландшафтный парк на склоне. Зимой здесь планируется устраивать горки для катания на тюбингах.

Важно, что в реконструкцию включены крупнейшие гидротехнические сооружения, строительство которых началось еще в советские годы. Среди них Спортивная гавань, Плескательные бассейны и пирс речной станции "Автоград". На совещании вопросам проведения гидротехнических работ на второй очереди Тольяттинской набережной было уделено особое внимание, эта часть строительства одна из наиболее финансовозатратных. В то же время, после реконструкции гидротехнических сооружений у Тольятти появится отличная возможность стать центром водных видов спорта общероссийского уровня.

Кроме того, важной особенностью реконструкции набережной является сохранение исторических чугунных ограждений и части элементов отделки. Эта работа начнется на втором этапе и продолжится на третьем — до окончания восточного пляжа. Интересно, что практически заново будет выстроена парапетная стена основного променада набережной.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству резервуара, демонтаж железобетонных колонн, устройство водоотведения и ливневой канализации, а также работы по берегоукреплению.

После реконструкции вторая очередь набережной, благодаря своему центральному положению, присутствию речной станции, автодороги, вместительной парковки для транспорта, станет крупным транспортно-пересадочным узлом, что сделает посещение набережной удобным и комфортным.

"Фактически, основные работы здесь нужно завершить осенью, чтобы жители и гости Автограда получили возможность уже в этом году прогуляться по второй очереди Тольяттинской набережной. Первая очередь очень востребована у людей, уверен, что и ко второй интерес будет большой", — считает Виктор Кудряшов.