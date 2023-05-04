В Самарской области на оплату тепла по фактическому потреблению перешли 985 многоквартирных домов

Жильцы 985 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепловую энергию по так называемой "одной седьмой" — исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. Из них 62 МКД перешли на данный способ расчета с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".
Основные плюсы перехода на оплату "по факту" для жильцов — это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, контроль начислений и величин потребления дает возможность проводить энергосберегающие мероприятия.
"Для того чтобы перейти на оплату по факту, жителям достаточно на общем собрании дома выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно направить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!