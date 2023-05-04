В Самарской области на оплату тепла по фактическому потреблению перешли 985 многоквартирных домов

Жильцы 985 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепловую энергию по так называемой "одной седьмой" — исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. Из них 62 МКД перешли на данный способ расчета с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Основные плюсы перехода на оплату "по факту" для жильцов — это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, контроль начислений и величин потребления дает возможность проводить энергосберегающие мероприятия.

"Для того чтобы перейти на оплату по факту, жителям достаточно на общем собрании дома выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно направить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.