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Финансы Экономика и бизнес

Лизинговая компания CARCADE обновила личный кабинет клиента

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE завершила проект по модернизации личного кабинета клиента. Новая версия ЛК стала не только интуитивно понятной, но и обогатилась более широким функционалом.

Обновленный личный кабинет теперь интегрирован в структуру корпоративного сайта компании — ранее кабинет клиента размещался на обособленной платформе, что негативно влияло на пользовательский опыт и скорость обработки запросов. Благодаря объединению клиентской и публичной частей сайта и бесшовной навигации внутри всех онлайн-сервисов CARCADE клиент теперь легко найдет информацию о продуктах и спецпредложениях, в то же время сможет управлять своими сделками, перемещаясь между каталогом и личным кабинетом с возможностью перехода на другие сайты ГК "Газпромбанк Лизинг" без необходимости повторного входа в систему.

Оформление панели управления выполнено в современных тенденциях UX/UI дизайна: меню ЛК стало интуитивно понятным, дополненным кнопками быстрого доступа к нужным подразделам кабинета на главной странице. Учитывая пожелания клиентов, в кабинете появилась функция быстрой связи с персональным менеджером по лизингу или с нужным отделом клиентской поддержки компании. Кроме того, обратную связь пользователи ЛК теперь будут отправлять через единый канал сбора мнений. Любой клиент сможет как пожаловаться, так и выразить благодарность сотрудникам или компании в целом, а также озвучить предложения по улучшению бизнес-процессов и не остаться незамеченным. CARCADE приветствует открытую позицию в вопросах оценки качества своей работы и готова к оперативной двусторонней коммуникации по улучшению сервисов и решению возникающих вопросов.

"Обновление личного кабинета — это глобальный и крайне важный проект компании, повлекший за собой кардинальную модернизацию сервиса. Изменений требовали не только морально устаревший дизайн, но, что более важно, функциональное наполнение. Сейчас все по-другому: быстродействие ЛК увеличилось в разы, учтены все замечания клиентов и технических специалистов, новый функционал интуитивно понятен, а визуальная составляющая соответствует современным трендам рынка. Также важно отметить, что ЛК и сайт компании теперь оформлены в едином корпоративном стиле, что упрощает пользовательский путь клиента и отображает единообразие позиционирования бренда", — дополняет Елена Нечаева, заместитель директора департамента по работе с клиентами ООО "Каркаде".

В результате апгрейда личный кабинет клиента пополнился рядом полезных функций:

  1. появился календарь оплат — под рукой у пользователя всегда есть отображение суммы начислений по прошлым и будущим периодам, а также составление расписания оплат на любой заданный период;
  2. разработан полноценный раздел доступных страховых сервисов, в котором, в том числе возможно скачать копии страховых полисов каско;
  3. стала доступна опция заказа и автоматизированной выгрузки справок (таких как ФСБУ и о задолженности по договорам лизинга), которая снимает необходимость личного обращения на горячую линию или к персональному менеджеру;
  4. появился новый раздел дополнительных сервисов, где можно ознакомиться с актуальными акциями от партнеров Группы компаний "Газпромбанк Лизинг" и подключиться к интересующим предложениям, отправив прямую заявку.

"Новый личный кабинет — это новый уровень взаимодействия с клиентами. Он отвечает современным требованиям безопасности, а также предоставляет нашим клиентам весь спектр функциональных возможностей уровня крупных банковских систем. Мы уверены — взаимодействие клиентов с компанией теперь станет еще проще и быстрее. Думаю, наши партнеры по достоинству оценят возможность полноценного и самостоятельного управления сделками, оперативную выгрузку нужных документов без необходимости обращения в клиентскую поддержку и, как следствие, сокращение времени получения услуги", — прокомментировал новость операционный директор ООО "Каркаде" Вячеслав Заичкин.

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