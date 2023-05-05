В Шигонском районе выделили 65 млн рублей на создание новой туристической точки

Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Шигонского района ищет подрядчика, который построит новый туристический объект на горе "Светелка" в пос. Волжский Утес.
Планируется, что на горе появится смотровая башня с площадкой отдыха. Высота горы Светелка — 218 метров.
Начальная цена контракта — 64,6 млн рублей. Подрядчик определится после 8 мая. Он должен выполнить работы в два этапа до 1 сентября 2024 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?