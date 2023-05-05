В Шигонском районе выделили 65 млн рублей на создание новой туристической точки

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Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Шигонского района ищет подрядчика, который построит новый туристический объект на горе "Светелка" в пос. Волжский Утес.