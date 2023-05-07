Министр поздравил коллектив областного противотуберкулезного диспансера со 165-летием службы

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом подразделение Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н. В. Постникова в Новокуйбышевске ― диспансерное отделение № 6, сообщает пресс-служба ведомства.

5 мая противотуберкулезной службе Самарской области исполнилось 165 лет. Основоположником ее стал доктор Нестор Васильевич Постников, открывший первое в Европе лечебное заведение санаторного типа для больных туберкулезом ― кумысолечебницу.

Сегодня фтизиатрическая служба представлена 3 диспансерами: Самарским областным клиническим противотуберкулезным диспансером им. Н. В. Постникова, Тольяттинским противотуберкулезным диспансером, Сызранским противотуберкулезным диспансером, — и 28 фтизиатрическими кабинетами в сельских районах. Санаторно-курортное лечение пациенты с туберкулезом проходят в санаториях "Рачейка" и "Лесное".

Министр встретился с коллективом областного противотуберкулезного диспансера им. Н. В. Постникова, вручил ведомственные награды и поздравил специалистов с юбилеем специализированной службы.

"Дорогие коллеги, для нашего общества вы — невидимая часть фронта борьбы за здоровье пациентов с туберкулезной инфекцией. Благодаря вам из года в год снижается количество заболевших и растет число спасенных жизней. Вы вносите неоценимый вклад в укрепление санитарно-эпидемиологического благополучия нашего региона и всей страны, — отметил Армен Бенян. — Безусловно, фундамент сегодняшних достижений — в колоссальной работе, реализованной теми, кто стоял у истоков создания фтизиатрической службы Самарской области. В прошлом году мы сделали первые шаги по модернизации противотуберкулезных учреждений региона, развитию материально-технической базы фтизиатрической службы. Благодарю вас за самоотверженный, кропотливый труд, за высокие результаты, которых вы достигаете в деле противостояния этому грозному заболеванию. Желаю мира, тепла, благополучия вам и вашим семьям".

Поздравил коллег и Иван Алексеевич Семченко — Отличник здравоохранения Российской Федерации, ветеран труда, возглавлявший Новокуйбышевский противотуберкулезный диспансер в 1981–1998 годах.

Специалисты напоминают, сохранить здоровье легких помогут отказ от вредных привычек — курения и алкоголя, — приверженность активному образу жизни, принципам рационального питания, своевременная иммунизация от вирусных инфекций. В целях раннего выявления туберкулеза и других патологий органов грудной клетки необходимо регулярно проходить флюорографическое обследование.