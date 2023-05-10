Мэрия Самары разрешила Анатолию Давидюку застраивать Кряж

Глава Самары Елена Лапушкина разрешила ООО "Кряж" застраивать территорию в Куйбышевском районе города. Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства опубликовано на сайте мэрии от 6 мая 2023 года.

В общей сложности в интересы застройщика попало более 20 земельных участков суммарной площадью 42,5 га. ООО "Кряж" — структура, принадлежащая застройщику Анатолию Давидюку, и созданная специально под реализацию нового проекта.

Застройщик планирует возвести здесь микрорайон, состоящий из высотных многоэтажек, с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

Напомним, в августе 2022 года группа компаний "Новый Дон" вошла в сделку по приобретению масштабного массива земель в Куйбышевском районе Самары.

А о планах застройки территории в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной стало известно в 2013 году. Тогда департамент строительства и архитектуры Самары выдал ООО "Волгарегионстрой" разрешение на подготовку документации по планировке площадки общей площадью 63,23 га. К освоению площадки фирма так и не приступила. Затем у территории поменялся владелец. Место "Волгарегионстроя" занял альянс Павла Агуреева (бывший руководитель "Волгарегионстроя") и Алексея Вьюгова. Они долго вынашивали планы застройки, но не переводили их в практическую плоскость. Готовая с формальной точки зрения к освоению площадка простаивала, пока наконец ей не стали искать нового хозяина. Этот поиск носил непубличный характер. Стоимость ее озвучивалась в пределах порядка 1 млрд рублей.

В итоге осваивать территорию на Кряже будет группа компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка.