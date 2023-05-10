16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары разрешила Анатолию Давидюку застраивать Кряж В Шигонском районе выделили 65 млн рублей на создание новой туристической точки Продолжается реконструкция второй очереди тольяттинской набережной Олегу Вахрамову не удалось добиться разрешения на точечную застройку в Кировском районе Мэрия Самары дала добро на точечную застройку у ТЦ "Захар"

Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары разрешила Анатолию Давидюку застраивать Кряж

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самары Елена Лапушкина разрешила ООО "Кряж" застраивать территорию в Куйбышевском районе города. Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства опубликовано на сайте мэрии от 6 мая 2023 года.

В общей сложности в интересы застройщика попало более 20 земельных участков суммарной площадью 42,5 га. ООО "Кряж" — структура, принадлежащая застройщику Анатолию Давидюку, и созданная специально под реализацию нового проекта.

Застройщик планирует возвести здесь микрорайон, состоящий из высотных многоэтажек, с количеством парковочных мест 0,5 на квартиру.

Напомним, в августе 2022 года группа компаний "Новый Дон" вошла в сделку по приобретению масштабного массива земель в Куйбышевском районе Самары.

А о планах застройки территории в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной стало известно в 2013 году. Тогда департамент строительства и архитектуры Самары выдал ООО "Волгарегионстрой" разрешение на подготовку документации по планировке площадки общей площадью 63,23 га. К освоению площадки фирма так и не приступила. Затем у территории поменялся владелец. Место "Волгарегионстроя" занял альянс Павла Агуреева (бывший руководитель "Волгарегионстроя") и Алексея Вьюгова. Они долго вынашивали планы застройки, но не переводили их в практическую плоскость. Готовая с формальной точки зрения к освоению площадка простаивала, пока наконец ей не стали искать нового хозяина. Этот поиск носил непубличный характер. Стоимость ее озвучивалась в пределах порядка 1 млрд рублей.

В итоге осваивать территорию на Кряже будет группа компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4