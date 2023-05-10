Российские банки стали активнее оформлять клиентам автопомощников

Круглосуточная помощь становится все более популярной среди автолюбителей. Как правило, сервис доступен по подписке в дистанционных каналах банков или оформляется вместе с полисами каско и ОСАГО.

Подобные услуги предлагают ряд крупных банков, например, ОТП Банк, Тинькофф, "ВБРР" и другие. Недавно о запуске услуги автопомощи объявили в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

В набор такой помощи входит ряд полезных сервисов, доступных круглосуточно и без выходных: эвакуатор, выезд аварийного комиссара, сбор справок по ДТП, помощь, если закончилось топливо, пробито колесо, разрядился аккумулятор или нужно экстренно открыть автомобиль без ключа. С помощью автопомощника автолюбители могут получить юридические и технические консультации. Расширенный набор услуг в премиум пакете в дополнение к базовым опциям включает услугу "Трезвый водитель", выезд механика, поиск автозапчастей, организацию выездного шиномонтажа, консультации по вопросам заполнения Европротокола при ДТП и даже услугу подменного автомобиля.