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Банки Финансы

Российские банки стали активнее оформлять клиентам автопомощников

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Круглосуточная помощь становится все более популярной среди автолюбителей. Как правило, сервис доступен по подписке в дистанционных каналах банков или оформляется вместе с полисами каско и ОСАГО.

Подобные услуги предлагают ряд крупных банков, например, ОТП Банк, Тинькофф, "ВБРР" и другие. Недавно о запуске услуги автопомощи объявили в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

В набор такой помощи входит ряд полезных сервисов, доступных круглосуточно и без выходных: эвакуатор, выезд аварийного комиссара, сбор справок по ДТП, помощь, если закончилось топливо, пробито колесо, разрядился аккумулятор или нужно экстренно открыть автомобиль без ключа. С помощью автопомощника автолюбители могут получить юридические и технические консультации. Расширенный набор услуг в премиум пакете в дополнение к базовым опциям включает услугу "Трезвый водитель", выезд механика, поиск автозапчастей, организацию выездного шиномонтажа, консультации по вопросам заполнения Европротокола при ДТП и даже услугу подменного автомобиля.

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