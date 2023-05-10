В Самарской области разыграют Суперкубок по футболу среди мужских команд

В воскресенье, 14 мая, на тренировочной площадке "Восход" у стадиона "Солидарность Самара Арена" состоится розыгрыш Суперкубка Самарской области по футболу.

В борьбу за трофей вступят самые титулованные команды 63 региона: "Сызрань-2003" - победитель областного чемпионата и отрадненский "Нефтяник" - обладатель Кубка. Начало встречи в 11:00. Вход свободный.

В рамках мероприятия состоится выставочный матч между командами "Крылья Мечты", в которую входят юные спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ПФК "Крылья Советов". В составе ветеранов на поле выйдут Денис Вавилин, Антон Бобер, Игорь Шевченко, Максим Носов, Василь Кадысев, Владимир Хашев и Александр Орешников. Игра состоится в 10:00.

Команды сыграют два тайма по десять минут. После него болельщики футбола смогут принять участие в автограф-сессии и розыгрыше призов. В программе также запланировано награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Россия футбольная страна".

В 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 27-го тура Российской Премьер-лиги между командами "Крылья Советов" и "Локомотив". Перед матчем болельщиков ждет встреча с именитыми ветеранами клуба - Валерьяном Панфиловым, Антоном Бобром и Игорем Шевченко. А в перерыве игры состоится торжественная церемония награждения победителя Суперкубка Самарской области.

Напомним, что вход на матчи РПЛ осуществляется по Карте болельщика, которую можно быстро оформить в офисах МФЦ. Для удобства болельщиков в день матча на прилегающей территории стадиона (Gate-3) будет работать временный центр МФЦ. Для оформления карты нужно иметь с собой паспорт, а детям до 14 лет - свидетельство о рождении.

Номер Карты болельщика потребуется для покупки билета на матч. Подробная билетная программа на официальном сайте клуба.