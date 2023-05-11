В Кинель-Черкасском районе украли трансформатор весом около тонны

В Кинель-Черкасском районе за помощью к полицейским обратился представитель одной из организаций, заявивший о пропаже трансформатора, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Сумма причиненного ущерба составила 165 тыс. рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил сотрудникам полиции, что в ноябре 2022 г. в одном из сел Кинель-Черкасского района на территории фермерского хозяйства была установлена трансформаторная подстанция. Так как отключать линию электропередач зимой нельзя, то подстанцию закрыли на навесной замок до весны. В апреле текущего года работник организации при проверке обнаружил, что замок имеет повреждения, а внутри подстанции отсутствует трансформатор весом около одной тонны.

Сотрудникам полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, поступила информация о том, что к противоправному деянию может быть причастен один из установщиков подстанции-35-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что он обманул своего напарника, чтобы он ему помог с погрузкой, сказав, что руководство распорядилось отвезти трансформатор на базу, а сам вывез его на заброшенные дачи, где разобрал и сдал в пункт приема металлолома за 25 тыс. рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. Подозреваемый в содеянном раскаялся, причиненный ущерб пообещал возместить организации в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Напарник подозреваемого допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу. Расследование продолжается.