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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики напомнили о правилах поведения вблизи энергообъектов во время ремонтных работ

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период летней ремонтной кампании Самарский филиал ПАО "Т Плюс" напомнил жителям региона о важных правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, следует воздержаться от нахождения вблизи мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях, а также не стоит заходить за предупреждающие ограждения. В случае если вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:

— отойдите на безопасное расстояние от места утечки;

— не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

— предупредите окружающих об опасном месте.

Важно обратить внимание детей и подростков на правила поведения вблизи надземных коммуникаций и крышек колодцев теплокамер: теплотрассы — не место для игр!

Энергетики напоминают, что сообщить о любых дефектах на теплосетях можно в диспетчерские службы: в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322; в Сызрани (8464) 929-2-51.

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