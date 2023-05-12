В медицинском колледже им. Ляпиной поздравили будущих "сестер милосердия"

12 мая в мире отмечается Международный день медицинской сестры. Этот праздник возник с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию - Международный совет медицинских сестер.

В канун профессионального праздника первый вице-спикер областного парламента Марина Антимонова посетила Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной. Визит прошел по поручению председателя Самарской губернской думы, академика РАН, наставника № 1 в России Геннадия Котельникова, для которого праздник медсестер - это личный праздник.

"Моя мама, Мария Ивановна, всю жизнь проработала медсестрой. В нашем поселке к ней за помощью обращались все, часто в нерабочее время. Ни разу я не видел, чтобы мама сказала, что устала или занята. Брала с собой белый халат и шла к больным. От мамы и я перенял любовь к своей профессии, стремление помогать людям", - рассказал спикер областного парламента.

Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной по праву называют "кузницей" среднего медицинского персонала. На сегодняшний день здесь обучается почти 4,5 тысяч студентов. Ежегодно из стен ссуза выпускается около 1 000 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников российского здравоохранения. В Самарской области трудятся около 25 тысяч медицинских работников среднего звена - фельдшеры, акушеры, медсестры, лабораторные техники и другие.

Вопросы здравоохранения находятся на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, регионального правительства и депутатов Самарской губернской думы. Ежегодно растут объемы финансирования отрасли из областного бюджета. Разработан, принят и реализуется широкий блок субъектового законодательства в сфере здравоохранения.

Благодаря реализации на территории нашего региона нацпроекта "Здравоохранение" медицинские организации Самарской области оснащаются современным оборудованием.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова совместно с президентом Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Ниной Косаревой, директором колледжа Надеждой Ярочкиной, а также студентами ссуза возложили цветы к скульптурной композиции "Призвание", посвященной среднему медицинскому персоналу.

Затем гости колледжа прошли по учебным кабинетам, высоко оценили оснащенность лабораторных аудиторий (здесь есть даже макет машины скорой помощи), пообщались со студентами, дали наставления.

В колледже бережно хранят традиции и чтят память о подвигах медиков. С 1967 года колледж носит имя его выпускницы, Нины Дмитриевны Ляпиной, погибшей при выполнении служебного долга в Великую Отечественную войну.

Как отметила президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нина Косарева, значимость профессии медицинской сестры, фельдшера, акушерки, лаборанта очень высока.

"Кто встречает пациента после операции? Хирургическая сестра. Кто на участке, в поликлинике выполняет все назначения врача, организует взаимодействие с родственниками тяжелых больных? Медицинская сестра. Кто принимает ребенка в свои добрые руки? Акушерка. И очень радостно, что сегодня наше молодое поколение, начинающие медики, студенты этого колледжа понимают всю ответственность и значимость выбранного ими пути. Сюда поступают ребята с очень высокими баллами, а самое главное - с правильной мотивацией", - считает Нина Косарева.

"Я выбрал профессию медбрата, потому что хочу помогать людям, нести добро, - рассказал второкурсник Иван Первышин. - Хочу работать либо в хирургии, либо в педиатрии. Есть планы продолжить учебу по специальности "психология".

Директор колледжа Надежда Ярочкина на торжественном собрании отметила: "Сегодня мы собрались, чтобы чествовать труд тех людей, которые оказывают помощь в медицинских организациях, чтобы отдать дань уважения педагогам, которые вас готовят. Чтобы поддержать вас в вашем стремлении влиться в ряды медицинских работников и сказать спасибо вашим наставникам. Мы невероятно гордимся, что в числе выпускников нашего колледжа - президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нина Николаевна Косарева".

"И, конечно, для меня огромная честь передать вам поздравления с профессиональным праздником от наставника № 1 в России, академика РАН, председателя Самарской губернской думы, Почетного гражданина г. о. Самара и Самарской области Геннадия Петровича Котельникова. На примерах именно таких людей следует учиться преданности своему делу, искреннему и беззаветному служению медицине и людям", - обратилась к своим студентам директор учебного заведения.

Сестринское дело - это ключевая специальность в медицине, считает Марина Антимонова: "С одной стороны, безусловно, от доктора зависит постановка диагноза и назначение лечения, а с другой стороны, весь уход и качество проведения этого лечения ложится на плечи именно медицинских сестёр. Более того, по моему глубокому убеждению, именно медсестры формируют душу коллектива в любой организации здравоохранения. Кто, как ни медицинская сестра, успокоит, пожалеет?! Не случайно раньше медсестер называли сестрами милосердия".

В век технологического прогресса от медиков среднего звена требуется очень много умений и навыков.

"Сегодня средний медицинский персонал - это люди, которые овладевают высокотехнологичными видами и диагностики, и лечения. У вас есть возможность работать на новейшем современном оборудовании, потому что наш президент Владимир Владимирович Путин в свое время принял решение внедрять национальные проекты, благодаря которым осуществляется оснащение и муниципальных районных, и городских, и региональных больниц. Я от всей души желаю профессионального роста каждому из вас. Хочу пожелать, чтобы вы ни в коем случае не разочаровались в своей профессии. Самое главное, вы всегда должны помнить, что медицинские работники - это пример милосердия, это пример заботы о другом человеке, это пример самопожертвования", - приветствовала будущих медсестер и медбратьев первый вице-спикер Самарской губернской думы.

Отметим, что самарские студенты-медики уже проявили себя во время пандемии коронавируса, а сегодня некоторые из выпускников колледжа ушли добровольцами в зону СВО - лечить раненых.