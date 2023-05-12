Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию

В четверг, 11 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое еженедельно проводит заместитель председателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин.

Центральной темой обсуждения участников комиссии стал ход реализации нацпроектов и выполнения госпрограмм, которые находятся в ведении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также освоение средств, направленных в регионы в рамках механизма инвестиционных бюджетных кредитов и по линии Фонда национального благосостояния.

Самарская область принимает активное участие в федеральных проектах и программах, активно взаимодействует с федеральным центром и институтами развития, которые предлагают различные механизмы развития регионов.

Губерния достигла высоких показателей в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", региональных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология"), национальных проектов "Образование" (строительство школ), "Здравоохранение", "Демография" и многих других.

В текущем году сразу в семи муниципалитетах, победивших в конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах, появятся новые благоустроенные общественные пространства - скверы, парки, бульвары, набережные.

Благодаря инвестиционному бюджетному кредиту регион ведет строительство конечной станции первой линии самарского метро. С привлечением финансирования по линии Фонда национального благосостояния обновляются объекты инфраструктуры: водоводы, насосные станции, объекты теплоснабжения.

Масштабное строительство социальных объектов с привлечением федеральных средств стало возможным благодаря активной позиции губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и сплоченной работе его команды.

Работы в регионах находятся под постоянным контролем Правительства России. Как стало известно в ходе совещания, Самарская область выполняет показатели практически по всем направлениям реализации национальных приоритетов и госпрограмм. Так, к маю завершена контрактация на строительство практически всех объектов капитального строительства.

"Самарская область занимает лидирующие позиции по числу объектов, вводимых в текущем году. 24 крупных объекта мы строим по линии министерства строительства - это школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта. 25 инфраструктурных объектов в рамках нацпроектов и финансирования от ФНБ - по линии министерства энергетики и ЖКХ. Это рекордные показатели масштабов капитального строительства за десятки лет. Практически на все объекты текущего года контракты уже заключены, теперь задача - работать с подрядчиками, тщательно контролировать графики выполнения работ. Объекты мы должны ввести уже осенью этого года", - поставил задачу коллегам Виктор Кудряшов.

Как стало известно в ходе заседания комиссии, в Самарской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будут благоустроены 303 дворовых и 141 общественная территория, при этом по благоустройству дворовых территорий план будет перевыполнен на 31 объект.

В рамках регионального проекта "Оздоровление Волги" планируется ввести в эксплуатацию 22 комплекса очистных сооружений, а региональный проект "Чистая вода" позволит увеличить число жителей, обеспеченных качественными водными ресурсами, более чем на 400 тысяч человек. Это станет возможным с вводом в эксплуатацию 25 объектов водоснабжения.

Дополнительно за счет средств ФНБ Самарская область реализует в этом году четыре проекта в сфере тепло- и водоснабжения на территории Самары, Жигулевска и муниципального района Красноармейский. Один из объектов уже завершен: это реконструкция семи участков тепловых сетей в Самаре общей протяженностью 4,5 км.

В рамках национального проекта "Демография" реализуется пять объектов (детский сад на улице Стара-Загора в Самаре, крытый футбольный манеж, "Южный" пансионат для инвалидов, дом-интернат для пожилых, объект социального обслуживания на 8-й просеке). В рамках национального проекта "Образование" ведется строительство девяти школ (шесть из них строятся в рамках концессионных соглашений). Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" идут работы по строительству и модернизации восьми крупных лечебных учреждений.