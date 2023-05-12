"ЭнергосбыТ Плюс" списал жителям Самарской области более 14 миллионов рублей пени

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" списал жителям Самарской области 14,2 млн рублей пени, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Энергокомпания подвела итоги акции "Весеннее обновление", в которой поучаствовало около 80 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".
Акция "Весеннее обновление" проходила с 1 марта по 30 апреля 2023 года. Ее участниками могли стать жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, получающие квитанции на оплату тепла от энергокомпании. Если пени были начислены не по итогам судебного решения, то для их списания достаточно было единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа.
В 2022 году условия акции выполнили 72 тысячи клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" из Самарской области, а сумма списания составила 11,4 млн рублей.
"Наши акции пользуются закономерным спросом среди клиентов, поскольку из года в год демонстрируют преимущество работы с энергокомпанией. Например, сейчас жители региона могут присоединиться к акции "Офис в кармане". Единственное ее условие — подписка на электронную квитанцию", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробности обо всех акциях компании можно узнать на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!