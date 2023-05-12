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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" списал жителям Самарской области более 14 миллионов рублей пени

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" списал жителям Самарской области 14,2 млн рублей пени, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Энергокомпания подвела итоги акции "Весеннее обновление", в которой поучаствовало около 80 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".

Акция "Весеннее обновление" проходила с 1 марта по 30 апреля 2023 года. Ее участниками могли стать жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, получающие квитанции на оплату тепла от энергокомпании. Если пени были начислены не по итогам судебного решения, то для их списания достаточно было единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа.

В 2022 году условия акции выполнили 72 тысячи клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" из Самарской области, а сумма списания составила 11,4 млн рублей.

"Наши акции пользуются закономерным спросом среди клиентов, поскольку из года в год демонстрируют преимущество работы с энергокомпанией. Например, сейчас жители региона могут присоединиться к акции "Офис в кармане". Единственное ее условие — подписка на электронную квитанцию", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности обо всех акциях компании можно узнать на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс".

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