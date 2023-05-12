Банк ДОМ.РФ: Спрос на программу ИТ-ипотеки вырос в три раза

Улучшение условий программы ИТ-ипотеки в Банке ДОМ.РФ стимулировало трехкратное увеличение спроса на кредитование с господдержкой. Расширен список компаний, сотрудники которых могут воспользоваться льготной ипотекой, а также смягчены требования к доходу заемщиков.

Среди регионов лидирующие позиции по интересу к программе заняла Москва, где заемщики воспользовались ей, оформив кредиты на общую сумму 10,8 миллиарда рублей, Санкт-Петербурга — 2,8 миллиарда рублей, Подмосковье — 1,7 миллиарда рублей, Новосибирская область — более миллиарда рублей, Свердловская область — восемьсот миллионов рублей. Также в десятку лидеров вошли Республика Татарстан, Нижегородская, Самарская и Ленинградская области, Краснодарский край.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, после изменения условий кредитования в январе 2023 года количество оформленных кредитов в среднем каждый месяц увеличивается на 75 процентов.

"Такая динамика обусловлена и привлекательностью условий кредитования в нашем банке. Ставка от 3,9%, а ипотеку можно направить как на покупку квартиры, так и на ИЖС — на этот сегмент приходится 13% выданных нами кредитов", — отметил Косяков.

С начала текущего года Банк ДОМ.РФ завершил свыше тысячи сделок по ИТ-ипотеке на общую сумму десять с половиной миллиардов рублей. В общей сложности с момента запуска программы льготного кредитования для специалистов в области информационных технологий ей воспользовались 2150 семей — общая сумма кредитования в данном сегменте составила 22 миллиарда рублей.

Приобрести жилье по программе ИТ-ипотеки могут сотрудники аккредитованных Минцифры ИТ-компаний в возрасте до пятидесяти лет при условии дохода от ста двадцати тысяч рублей в городах-миллионниках и от семидесяти тысяч рублей в остальных городах Российской Федерации.