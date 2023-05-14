В Тольятти экологи проверили состояние воздуха после крупного пожара на заводе "Феррони"

Сотрудники МЧС продолжают проливку производственных помещений на заводе "Феррони", где минувшей ночью произошел крупный пожар.

Об этом сообщили в паблике "Самарская область".

Свою работу также провела передвижная экологическая лаборатория, которая осуществляла отбор проб воздуха в Комсомольском районе в период возгорания. Превышений ПДК в отобранных пробах не зафиксировано.

Площадь пожара, по последним данным, составила 20 000 кв. м.

Напомним, пожар начался 13 мая в 22:22 в покрасочном цехе компании по производству дверей "Феррони".