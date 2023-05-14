16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти экологи проверили состояние воздуха после крупного пожара на заводе "Феррони" Самарские волонтеры расчистят территорию водопада в пос. Управленческий В Самарской области прогнозируют ночные заморозки В пос. Мехзавод депутаты посадили яблони в Саду памяти В Самаре стартовал экологический проект по созданию системы сбора ненужных вещей

Экология Общество

В Тольятти экологи проверили состояние воздуха после крупного пожара на заводе "Феррони"

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники МЧС продолжают проливку производственных помещений на заводе "Феррони", где минувшей ночью произошел крупный пожар.

Об этом сообщили в паблике "Самарская область".

Свою работу также провела передвижная экологическая лаборатория, которая осуществляла отбор проб воздуха в Комсомольском районе в период возгорания. Превышений ПДК в отобранных пробах не зафиксировано.

Площадь пожара, по последним данным, составила 20 000 кв. м.

Напомним, пожар начался 13 мая в 22:22 в покрасочном цехе компании по производству дверей "Феррони".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4