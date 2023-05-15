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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре выделили 70 млн рублей на ликвидацию незаконной свалки в Советском районе

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по вывозу бытовых и строительных отходов с территории Советского районе вблизи озера Монашеское, являющегося частью реки Самара. Начальная цена контракта — 70 млн рублей.

Многолетняя свалка расположена рядом с бывшим дрожжевым заводом на проезде Мальцева. Жители не первый год бьют тревогу по поводу растущей горы мусора в этом месте. По оценкам экоактивистов еще в 2021 году площадь захламления составляла более 7 га. Горожане неоднократно пытались обратить на проблему внимание властей и СМИ.

Опасность незаконной свалки в том, что отходы, в том числе, опасные, сваливали прямо на берег и они попадали в озеро и дальше — в реку Самара. Кроме того, на этом месте периодически происходили пожары.

Имя подрядчика, которому предстоит расчистить территорию, определится после 24 мая. Он должен выполнить работы в течение 60 дней с момента заключения контракта.

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