В Самаре выделили 70 млн рублей на ликвидацию незаконной свалки в Советском районе

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по вывозу бытовых и строительных отходов с территории Советского районе вблизи озера Монашеское, являющегося частью реки Самара. Начальная цена контракта — 70 млн рублей.
Многолетняя свалка расположена рядом с бывшим дрожжевым заводом на проезде Мальцева. Жители не первый год бьют тревогу по поводу растущей горы мусора в этом месте. По оценкам экоактивистов еще в 2021 году площадь захламления составляла более 7 га. Горожане неоднократно пытались обратить на проблему внимание властей и СМИ.
Опасность незаконной свалки в том, что отходы, в том числе, опасные, сваливали прямо на берег и они попадали в озеро и дальше — в реку Самара. Кроме того, на этом месте периодически происходили пожары.
Имя подрядчика, которому предстоит расчистить территорию, определится после 24 мая. Он должен выполнить работы в течение 60 дней с момента заключения контракта.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!