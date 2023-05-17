SHACMAN и Polar Badger в лизинг на эксклюзивных условиях в CARCADE

Компания CARCADE совместно с партнером ООО "Надежные машины" запустила эксклюзивную акцию финансирования спецтехники китайской марки Shacman и мини-погрузчиков Polar Badger российского производства. Акция будет действовать на договоры, заключенные до конца июня 2023 года.
В рамках специального предложения клиенты CARCADE могут приобрести самосвалы и тягачи Shacman различных модификаций с использованием корпоративной скидки от 300 000 до 600 000 рублей. Так, к примеру, на самосвал с колесной формулой 8*4 и мощностью 550 л. с. распространяется скидка в размере до 500 тыс. рублей, на самосвал с колесной формулой 6*4 и мощностью 430 л. с. — до 600 тыс. рублей, а лизинг тягача Shacman 6*4 / 430 л. с. доступен с выгодой до 350 тыс. рублей. Скидки распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнера программы.
Также клиентам CARCADE доступно выгодное предложение на финансирование мини-погрузчиков серии WL50 российского бренда Polar Badger, оснащенных двигателем XinChai C490 (36,7 кВт). Преимуществами техники являются: высокоскоростная гидравлическая трансмиссия с электромагнитным переключением передач, высота подъема ковша до 3200 мм, кабина с обогревателем, светодиодная подсветка, двухходовой мультирегулирующий клапан, широкая шина 19/45-17IMP. На погрузчиках возможна установка большого перечня дополнительного навесного оборудования, совместимого с марками Bobcat и Case. Локализация производства погрузчиков Polar Badger на территории РФ позволила сделать цену гораздо более доступной в сравнении с аналогичными итальянскими или немецкими моделями и на 1 млн рублей ниже моделей китайского производства.
ООО "Надёжные машины" — официальный дилер ряда брендов на территории Российской Федерации, ведущий деятельность с 2010 года. В 2020 году компания наладила бесперебойные поставки из КНР техники таких крупнейших производителей, как Zoomlion, Lonking, XCMG, Liugong, Shacman, Foton. Компания постоянно развивается и ежеквартально растёт по количеству поставляемой техники, предлагает конкурентную рыночную цену и обеспечивает качественный дилерский сервис клиентам и партнерам.
Финансирование в CARCADE доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.
Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.
Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии: 8 800 700 30 30 или на сайте.
Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны