SHACMAN и Polar Badger в лизинг на эксклюзивных условиях в CARCADE

Компания CARCADE совместно с партнером ООО "Надежные машины" запустила эксклюзивную акцию финансирования спецтехники китайской марки Shacman и мини-погрузчиков Polar Badger российского производства. Акция будет действовать на договоры, заключенные до конца июня 2023 года.

В рамках специального предложения клиенты CARCADE могут приобрести самосвалы и тягачи Shacman различных модификаций с использованием корпоративной скидки от 300 000 до 600 000 рублей. Так, к примеру, на самосвал с колесной формулой 8*4 и мощностью 550 л. с. распространяется скидка в размере до 500 тыс. рублей, на самосвал с колесной формулой 6*4 и мощностью 430 л. с. — до 600 тыс. рублей, а лизинг тягача Shacman 6*4 / 430 л. с. доступен с выгодой до 350 тыс. рублей. Скидки распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнера программы.

Также клиентам CARCADE доступно выгодное предложение на финансирование мини-погрузчиков серии WL50 российского бренда Polar Badger, оснащенных двигателем XinChai C490 (36,7 кВт). Преимуществами техники являются: высокоскоростная гидравлическая трансмиссия с электромагнитным переключением передач, высота подъема ковша до 3200 мм, кабина с обогревателем, светодиодная подсветка, двухходовой мультирегулирующий клапан, широкая шина 19/45-17IMP. На погрузчиках возможна установка большого перечня дополнительного навесного оборудования, совместимого с марками Bobcat и Case. Локализация производства погрузчиков Polar Badger на территории РФ позволила сделать цену гораздо более доступной в сравнении с аналогичными итальянскими или немецкими моделями и на 1 млн рублей ниже моделей китайского производства.

ООО "Надёжные машины" — официальный дилер ряда брендов на территории Российской Федерации, ведущий деятельность с 2010 года. В 2020 году компания наладила бесперебойные поставки из КНР техники таких крупнейших производителей, как Zoomlion, Lonking, XCMG, Liugong, Shacman, Foton. Компания постоянно развивается и ежеквартально растёт по количеству поставляемой техники, предлагает конкурентную рыночную цену и обеспечивает качественный дилерский сервис клиентам и партнерам.

Финансирование в CARCADE доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии: 8 800 700 30 30 или на сайте.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.