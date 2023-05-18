В Самаре откроется выставка, приуроченная ко Дню Самарского знамени

В День Самарского знамени, 18 мая 2023 г. в 13:00 в областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоится открытие выставки "Гравюры, литографии и фотографии русско-турецкой войны 1877–1878 гг.".

Организатором экспозиции выступает межрегиональный фонд содействия безопасности "Каскад" при поддержке департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

Россия неоднократно играла ключевую роль в защите угнетаемых народов. Так произошло и в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда наша страна оказала существенную поддержку братским народам Балканского полуострова, организовавшим масштабное национально-освободительное движение против Османского владычества.

Выставка повествует о самоотверженной борьбе балканских народов и героических подвигах солдат и офицеров русской освободительной армии. Гравюры, литографии, плакаты, рисунки и фотографии времени русско-турецкой войны 1877–1878 гг. рассказывают о различных сражениях, беспримерных героических поступках и выдающихся исторических личностях, внесших свой вклад в дело освобождения Болгарии.

Самарская область самое прямое отношение к народно-освободительному движению на Балканском полуострове. Именно гласный городской Думы Самары Петр Алабин, узнав о том, что у болгарского народа нет своего боевого символа, выступил с инициативой изготовить и передать ему в дар знамя. Эскиз необычного дара изготовил петербургский художник Николай Симаков. В 1876 году по этому эскизу стяг вышили монахини Иверского женского монастыря. 6 (18) мая 1877 года вблизи румынского города Плоешти знамя было передано 3-й дружине Болгарского ополчения, сформированного в составе русской армии для участия в войне с Турцией. Это событие стало знаком духовной поддержки Россией южных славян в их освободительной борьбе.

До сих пор Самарское знамя является национальной реликвией Болгарии.