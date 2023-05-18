На Сызранской ТЭЦ прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

На Сызранской ТЭЦ прошли комплексные учения по локализации разлива нефтепродуктов, специальная наблюдательная комиссия признала готовность персонала электростанции к устранению подобных инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

"По легенде на территории электростанции произошло разрушение одного из мазутных баков, — говорится в сообщении. — К локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов было привлечено 84 человека и 13 единиц техники. В учениях приняли участие представители МЧС по Самарской области, профессионального аварийно-спасательного формирования "ЭКОСПАС", полиции и скорой помощи".

Специальная наблюдательная комиссия оценивала взаимодействие персонала электростанции с профильными ведомствами и организациями. В результате было отмечено, что все подразделения отработали слаженно, полностью выполнив план учений. В 2023 году свою готовность к устранению подобных инцидентов подтвердили Самарская ГРЭС, Самарская ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа.