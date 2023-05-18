На Сызранской ТЭЦ прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

На Сызранской ТЭЦ прошли комплексные учения по локализации разлива нефтепродуктов, специальная наблюдательная комиссия признала готовность персонала электростанции к устранению подобных инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".
"По легенде на территории электростанции произошло разрушение одного из мазутных баков, — говорится в сообщении. — К локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов было привлечено 84 человека и 13 единиц техники. В учениях приняли участие представители МЧС по Самарской области, профессионального аварийно-спасательного формирования "ЭКОСПАС", полиции и скорой помощи".
Специальная наблюдательная комиссия оценивала взаимодействие персонала электростанции с профильными ведомствами и организациями. В результате было отмечено, что все подразделения отработали слаженно, полностью выполнив план учений. В 2023 году свою готовность к устранению подобных инцидентов подтвердили Самарская ГРЭС, Самарская ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!