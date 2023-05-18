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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" рассудит Виталий Мешков

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главным арбитром на матче 28 тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Урал" назначен Виталий Мешков, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты Максим Ковалев и Арам Петросян; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис; делегат — Алексей Поляков.

Ранее Мешков судил 20 игр с участием "Крыльев". Одержать победу самарцам удалось лишь в четырех из них. Девять матчей волжане проиграли, еще семь сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Урал" состоится в воскресенье, 21 мая, в 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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