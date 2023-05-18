Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" рассудит Виталий Мешков

Главным арбитром на матче 28 тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Урал" назначен Виталий Мешков, сообщает пресс-служба самарского клуба.
На поле ему помогут ассистенты Максим Ковалев и Арам Петросян; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис; делегат — Алексей Поляков.
Ранее Мешков судил 20 игр с участием "Крыльев". Одержать победу самарцам удалось лишь в четырех из них. Девять матчей волжане проиграли, еще семь сыграли вничью.
Напомним, матч "Крылья Советов" — "Урал" состоится в воскресенье, 21 мая, в 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?