Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" рассудит Виталий Мешков

Главным арбитром на матче 28 тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Урал" назначен Виталий Мешков, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты Максим Ковалев и Арам Петросян; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис; делегат — Алексей Поляков.

Ранее Мешков судил 20 игр с участием "Крыльев". Одержать победу самарцам удалось лишь в четырех из них. Девять матчей волжане проиграли, еще семь сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Урал" состоится в воскресенье, 21 мая, в 15:00 на стадионе "Солидарность Самара Арена".