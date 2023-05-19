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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре мировым судьям передадут здание на ул. Промышленности

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление о внесении изменений в программу "Повышение эффективности управления имуществом Самарской области на 2014–2025 годы".

Согласно документу, в 2023 году Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области приобретет в собственность региона за счет бюджетных средств два объекта недвижимого имущества на сумму 57,2 млн рублей.

Речь идет о нежилом помещении площадью 1824 кв. м на ул. Промышленности, 278 в Советском районе Самары (предельная стоимость 47 млн рублей) и нежилом помещении площадью 611,7 кв. м на ул. Приусадебной в селе Красный Яр Красноярского района (предельная стоимость 10,2 млн рублей).

"Главным распорядителем бюджетных средств по приобретению в собственность Самарской области объектов недвижимого имущества является служба мировых судей, функции заказчика осуществляются Агентством по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области", — отмечается в постановлении, подписанном первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.

По запросу портала "Волга Ньюс" ситуацию прокомментировали в министерстве имущественных отношений Самарской области.

"Данные помещения необходимы для размещения мировых судей судебных участков № 7, 29, 32-36 Октябрьского судебного района Самары и судебных участков № 144-146 Красноярского судебного района Самарской области", — сообщила руководитель департамента имущественных и земельных отношений Татьяна Киселева.

Напомним, в 2018 году стало известно о том, что самарская школа № 107, расположенная на ул. Промышленности, 276, может получить дополнительные площади (на тот момент при вместимости в 320 учеников в ней обучалось 793 ребенка). В департаменте образования Самары пять лет назад сообщали, что прорабатывается вопрос передачи здания № 278 по ул. Промышленности в муниципальную собственность "для организации в нем учебного процесса". По словам городских чиновников, в начале июня 2018 г. прошло рабочее совещание, где было принято решение о привлечении инвесторов, которые смогли бы реконструировать здание № 278 на ул. Промышленности под нужды школы.

Однако, как стало известно позже, муниципалитет якобы не смог найти средств на приобретение соседнего здания, и власти Самары приняли решение объединить школы №№ 107 и 152

"Наполняемость школы № 152 не достигает проектной мощности здания, а фактическая наполняемость школы № 107 значительно превышает проектную мощность", — пояснили в департаменте образования.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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