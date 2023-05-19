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Финансы Экономика и бизнес

Изменились реквизиты платежей, администрируемых ФНС России

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Налоговая служба сообщает, что изменилось наименование получателя, указываемого при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами. Данные изменения внесены для упрощения заполнения расчетных документов.

"Теперь в поле "16" реквизита "Получатель" платежного документа вместо "Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)" указывается значение "Казначейство России (ФНС России)", — говорится в сообщении. — Остальные реквизиты получателя платежа не изменились".

Указанные корректировки применяются с 15 мая. Если в расчетном документе в поле "Получатель" будут внесены старые реквизиты, на зачисление платежа это не повлияет.

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