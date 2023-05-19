Мотоциклы КТМ в лизинг в CARCADE с минимальным авансом

Мотоциклы KTM теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с авансом от 10%. Программа финансирования доступна клиентам в статусе "партнер" — тем, у кого уже есть действующие договоры лизинга, по которым проведено от 6 платежей.

В рамках партнерской программы "КТМ Лизинг", разработанной совместно с официальным дистрибьютором мототехники KTM ГК АВТОДОМ, к финансированию на специальных условиях доступны флагманские модели бренда, находящиеся в наличии на территории РФ.

Так, например, при оформлении лизинга мотоцикла КТМ 1290 SUPER ADVENTURE R стоимостью 2 299 900 рублей и взносе первого, а также последнего платежей в размере 10% и сроке договора 36 месяцев, ежемесячный платеж составит 73 728 рублей, а дополнительная выгода за счет принятия к учету НДС и снижения базы по налогу на прибыль — 988 910 рублей. При тех же условиях графика лизинга на мотоцикл КТМ 300 EXC SIX DAYS по цене 1 149 900 рублей ежемесячный платеж составит 36 862 рубля, а преимущество по налогам — 494 433 рубля.

АВТОДОМ КТМ — эксклюзивный дистрибьютор культовых ярко-оранжевых внедорожных и дорожных мотоциклов KTM на территории РФ с 2021 года. Сотрудничество CARCADE с ГК АВТОДОМ гарантирует клиентам доступ к актуальным стокам мотоциклов в наличии и к информации о ближайших поставках новой мототехники, доступной для приобретения в лизинг. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты помогут с подбором подходящей модели и комплектации.

"Разработка комфортных предложений для клиентов совместно с надежными партнерами — один из главных приоритетов в нашей работе. Мы рады объявить о запуске новой лизинговой программы, которая будет выгодна и удобна для предпринимателей и юридических лиц. Совместный продукт КТМ и CARCADE позволяет бизнесу снизить налогооблагаемую базу, вернуть НДС с покупки мотоциклов. А специальная программа финансирования и комфортные сроки лизингового договора обеспечивают выгодное преимущество", — отметил Дмитрий Смоляков, руководитель отдела импорта АВТОДОМ KTM, официального дистрибьютора мотоциклов KTM в России.

В рамках специальной лизинговой программы через CARCADE можно приобрести весь модельный ряд двух- и четырехтактных мотоциклов КТМ. Финансирование по программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 9 месяцев на условиях аванса от 10% и сроком договора лизинга до 36 месяцев. Клиент должен быть действующим партнером CARCADE — то есть иметь лизинговые сделки, по которым проведено от 6 платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Кроме того, клиенты компании могут воспользоваться такими дополнительными услугами CARCADE, как: скидки на топливо до 11%, программа круглосуточной автопомощи на дорогах. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а размер платежей настроить под специфику бизнеса компании.

Актуальный список доступной к приобретению мототехники КТМ уточняйте у менеджеров CARCADE или по телефону горячей линии: 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.