Мотоциклы КТМ в лизинг в CARCADE с минимальным авансом

Мотоциклы KTM теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с авансом от 10%. Программа финансирования доступна клиентам в статусе "партнер" — тем, у кого уже есть действующие договоры лизинга, по которым проведено от 6 платежей.
В рамках партнерской программы "КТМ Лизинг", разработанной совместно с официальным дистрибьютором мототехники KTM ГК АВТОДОМ, к финансированию на специальных условиях доступны флагманские модели бренда, находящиеся в наличии на территории РФ.
Так, например, при оформлении лизинга мотоцикла КТМ 1290 SUPER ADVENTURE R стоимостью 2 299 900 рублей и взносе первого, а также последнего платежей в размере 10% и сроке договора 36 месяцев, ежемесячный платеж составит 73 728 рублей, а дополнительная выгода за счет принятия к учету НДС и снижения базы по налогу на прибыль — 988 910 рублей. При тех же условиях графика лизинга на мотоцикл КТМ 300 EXC SIX DAYS по цене 1 149 900 рублей ежемесячный платеж составит 36 862 рубля, а преимущество по налогам — 494 433 рубля.
АВТОДОМ КТМ — эксклюзивный дистрибьютор культовых ярко-оранжевых внедорожных и дорожных мотоциклов KTM на территории РФ с 2021 года. Сотрудничество CARCADE с ГК АВТОДОМ гарантирует клиентам доступ к актуальным стокам мотоциклов в наличии и к информации о ближайших поставках новой мототехники, доступной для приобретения в лизинг. Исходя из запроса клиента, финансовые консультанты помогут с подбором подходящей модели и комплектации.
"Разработка комфортных предложений для клиентов совместно с надежными партнерами — один из главных приоритетов в нашей работе. Мы рады объявить о запуске новой лизинговой программы, которая будет выгодна и удобна для предпринимателей и юридических лиц. Совместный продукт КТМ и CARCADE позволяет бизнесу снизить налогооблагаемую базу, вернуть НДС с покупки мотоциклов. А специальная программа финансирования и комфортные сроки лизингового договора обеспечивают выгодное преимущество", — отметил Дмитрий Смоляков, руководитель отдела импорта АВТОДОМ KTM, официального дистрибьютора мотоциклов KTM в России.
В рамках специальной лизинговой программы через CARCADE можно приобрести весь модельный ряд двух- и четырехтактных мотоциклов КТМ. Финансирование по программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 9 месяцев на условиях аванса от 10% и сроком договора лизинга до 36 месяцев. Клиент должен быть действующим партнером CARCADE — то есть иметь лизинговые сделки, по которым проведено от 6 платежей.
Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Кроме того, клиенты компании могут воспользоваться такими дополнительными услугами CARCADE, как: скидки на топливо до 11%, программа круглосуточной автопомощи на дорогах. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а размер платежей настроить под специфику бизнеса компании.
Актуальный список доступной к приобретению мототехники КТМ уточняйте у менеджеров CARCADE или по телефону горячей линии: 8 800 700 30 30.
Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны