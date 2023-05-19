16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания "Электрощит Самара" начинает внедрять методики бережливого производства В Новокуйбышевске строят многопрофильную клинику в рамках ГЧП В Самаре открыли производство вентиляционного оборудования В Самаре мировым судьям передадут здание на ул. Промышленности В Самаре снесут четыре аварийных дома в Ленинском районе

Экономика и бизнес

В Новокуйбышевске строят многопрофильную клинику в рамках ГЧП

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группа компаний "Мерит" планирует в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) построить в центре Новокуйбышевска многопрофильную клинику для всей семьи "ЮМС". Группа ищет соинвестора для проекта стоимостью 163 млн рублей. Информация опубликована на инвестиционном портале Самарской области.

Группа компаний "Мерит" является официальным дилером Lada в Новокуйбышевске и вкладывает средства в новое направление бизнеса с целью диверсификации, а также имея "поддержку в медицинских кругах", говорится в документе.

В связи "с сильной потребностью у жителей" в новом лечебно-диагностическом центре проект нашел поддержку у областного правительства. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области включило его в перечень стратегических инвестиционных проектов, приняв решение о выделении без торгов земельного участка площадью 89 соток в центре города рядом с парковой зоной и существующим медицинским кластером.

Проект предполагает строительство многопрофильной медицинской клиники для всей семьи, предлагающей расширенный спектр медицинских услуг, включая лучевую диагностику, эндоскопию, стоматологию и другие направления.

В рамках дальнейшего развития инвестор планирует задействовать две близлежащие больницы для заключения договора о ГЧП и получения около 5 тыс. кв. м дополнительных лечебных площадей.

Указывается, что проект позволяет привлечь финансирование под 1% годовых от Фонда ВЭБ.РФ, при этом заемные средства составят 60% от стоимости проекта. Срок реализации - 2023-2024 гг., сейчас на объекте ведутся строительные работы.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ЮМС" с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было учреждено в мае 2019 года. Ее собственниками выступают Мария Васильчева, Сергей Первушкин и Иван Югов. Им же принадлежат ООО "Мерит" и "Мерит С". В этих компаниях их партнером выступает Олег Козлов. У "Мерит С" есть дочерняя компания "Куйбышев Л", специализирующаяся на торговле автомобилями, которая за прошлый год сгенерировала выручку в 322 млн руб. и прибыль в 5,7 млн. Остальные компании, аффилированные этим лицам, показывают куда более скромные финансовые результаты.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №24

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4