В Новокуйбышевске строят многопрофильную клинику в рамках ГЧП

Группа компаний "Мерит" планирует в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) построить в центре Новокуйбышевска многопрофильную клинику для всей семьи "ЮМС". Группа ищет соинвестора для проекта стоимостью 163 млн рублей. Информация опубликована на инвестиционном портале Самарской области.
Группа компаний "Мерит" является официальным дилером Lada в Новокуйбышевске и вкладывает средства в новое направление бизнеса с целью диверсификации, а также имея "поддержку в медицинских кругах", говорится в документе.
В связи "с сильной потребностью у жителей" в новом лечебно-диагностическом центре проект нашел поддержку у областного правительства. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области включило его в перечень стратегических инвестиционных проектов, приняв решение о выделении без торгов земельного участка площадью 89 соток в центре города рядом с парковой зоной и существующим медицинским кластером.
Проект предполагает строительство многопрофильной медицинской клиники для всей семьи, предлагающей расширенный спектр медицинских услуг, включая лучевую диагностику, эндоскопию, стоматологию и другие направления.
В рамках дальнейшего развития инвестор планирует задействовать две близлежащие больницы для заключения договора о ГЧП и получения около 5 тыс. кв. м дополнительных лечебных площадей.
Указывается, что проект позволяет привлечь финансирование под 1% годовых от Фонда ВЭБ.РФ, при этом заемные средства составят 60% от стоимости проекта. Срок реализации - 2023-2024 гг., сейчас на объекте ведутся строительные работы.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ЮМС" с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было учреждено в мае 2019 года. Ее собственниками выступают Мария Васильчева, Сергей Первушкин и Иван Югов. Им же принадлежат ООО "Мерит" и "Мерит С". В этих компаниях их партнером выступает Олег Козлов. У "Мерит С" есть дочерняя компания "Куйбышев Л", специализирующаяся на торговле автомобилями, которая за прошлый год сгенерировала выручку в 322 млн руб. и прибыль в 5,7 млн. Остальные компании, аффилированные этим лицам, показывают куда более скромные финансовые результаты.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации