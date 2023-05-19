Энергетики "Т Плюс" отремонтируют тепловые сети Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполняют текущий ремонт тепловых сетей внутреннего контура Самарской ТЭЦ, в некоторых районах Самары не будет горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 21 по 23 мая 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: ул. Стара Загора — ул. Ташкентская — ул. Г.Димитрова — ул. Губанова — ул. Солнечная — пр. Кирова — ул. Силовая — ул. Ново-Вокзальная — Московское шоссе — ул. Алма-Атинская — пр. Карла Маркса — ул. Нагорная — ул. Победы — ул. Металлургов — пр. Металлургов — ул. Физкультурная — ул. Мелекесская — ул. Литвинова — ул. Земеца — пр. Юных Пионеров — ул. Краснодонская.

В случае если Вы стали очевидцем выхода воды на поверхность или отсутствия крышки люка на тепловой камере, просьба сообщать о подобных фактах в "Предприятие тепловых сетей" по телефону (846) 953-79-04 и 279-79-79.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.