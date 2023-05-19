Энергетики "Т Плюс" отремонтируют тепловые сети Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполняют текущий ремонт тепловых сетей внутреннего контура Самарской ТЭЦ, в некоторых районах Самары не будет горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 21 по 23 мая 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: ул. Стара Загора — ул. Ташкентская — ул. Г.Димитрова — ул. Губанова — ул. Солнечная — пр. Кирова — ул. Силовая — ул. Ново-Вокзальная — Московское шоссе — ул. Алма-Атинская — пр. Карла Маркса — ул. Нагорная — ул. Победы — ул. Металлургов — пр. Металлургов — ул. Физкультурная — ул. Мелекесская — ул. Литвинова — ул. Земеца — пр. Юных Пионеров — ул. Краснодонская.
В случае если Вы стали очевидцем выхода воды на поверхность или отсутствия крышки люка на тепловой камере, просьба сообщать о подобных фактах в "Предприятие тепловых сетей" по телефону (846) 953-79-04 и 279-79-79.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!