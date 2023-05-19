Энергетики "Т Плюс" поддержали областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении"

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" оказал поддержку X областному детскому конкурсу "Безопасный труд в моем представлении", энергетики приготовили для победителей и призеров яркие подарки с универсальными советами по безопасности тепла. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Организатором конкурса выступает Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В 2023 году свои рисунки и видеоролики на данный смотр направили 864 школьника из 89 образовательных организаций региона. В шорт-лист конкурса вошли 39 работ, которые впоследствии будут представлять Самарскую область на федеральном уровне.
"Отрадно, что уже в столь юном возрасте ребята осознают важность и значимость охраны труда. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью пригодится ребятам в будущей трудовой деятельности", — отметила начальник управления технической инспекции Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Инна Эльменкина.
Энергетики "Т Плюс" традиционно напоминают юным горожанам о важности соблюдения правил безопасности: проводят тематические уроки в школах, размещают разъясняющие материалы в общественном транспорте и в средствах массовой информации, организуют игротеки на городских мероприятиях.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!