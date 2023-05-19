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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" поддержали областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении"

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал ПАО "Т Плюс" оказал поддержку X областному детскому конкурсу "Безопасный труд в моем представлении", энергетики приготовили для победителей и призеров яркие подарки с универсальными советами по безопасности тепла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организатором конкурса выступает Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В 2023 году свои рисунки и видеоролики на данный смотр направили 864 школьника из 89 образовательных организаций региона. В шорт-лист конкурса вошли 39 работ, которые впоследствии будут представлять Самарскую область на федеральном уровне.

"Отрадно, что уже в столь юном возрасте ребята осознают важность и значимость охраны труда. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью пригодится ребятам в будущей трудовой деятельности", — отметила начальник управления технической инспекции Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Инна Эльменкина.

Энергетики "Т Плюс" традиционно напоминают юным горожанам о важности соблюдения правил безопасности: проводят тематические уроки в школах, размещают разъясняющие материалы в общественном транспорте и в средствах массовой информации, организуют игротеки на городских мероприятиях.

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