В Тольятти служебный пес нашел наркотики у пассажирки такси

В Тольятти задержали 44-летнюю женщину, перевозившую наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" остановили для проверки документов такси Lada Granta. Полицейским показалось, что пассажирка начала нервничать, увидев их. Из-за этого правоохранители решили досмотреть женщину и служебная собака нашла в ее сумке пакет с крупной партией N-метилэфедрона.

Задержанная рассказала, что наркотики она приобрела через интернет, чтобы сбыть их через "закладки". Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело.