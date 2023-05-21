В Тольятти служебный пес нашел наркотики у пассажирки такси

В Тольятти задержали 44-летнюю женщину, перевозившую наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На КПП "Рубеж" остановили для проверки документов такси Lada Granta. Полицейским показалось, что пассажирка начала нервничать, увидев их. Из-за этого правоохранители решили досмотреть женщину и служебная собака нашла в ее сумке пакет с крупной партией N-метилэфедрона.
Задержанная рассказала, что наркотики она приобрела через интернет, чтобы сбыть их через "закладки". Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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