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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области планируют учредить новую награду "За доблесть и отвагу"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области подготовило законопроект, в соответствии с которым вносятся изменения в региональный закон "О наградах в Самарской области".

В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан "в целях учреждения новой награды высших органов государственной власти — почетного знака губернатора "За доблесть и отвагу", а также переименования почетного знака Дмитрия Устинова в медаль Дмитрия Устинова".

Медалью Дмитрия Устинова предлагается награждать военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, сотрудников других федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обеспечению безопасности государства и иных граждан за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, а также граждан, внесших значительный вклад в развитие промышленности Самарской области.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За доблесть и отвагу" предлагается отмечать граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, совершивших смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского и служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, отличившихся при участии в боевых действиях и выполнении боевых задач.

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