В Самарской области планируют учредить новую награду "За доблесть и отвагу"

Правительство Самарской области подготовило законопроект, в соответствии с которым вносятся изменения в региональный закон "О наградах в Самарской области".
В пояснительной записке отмечается, что проект закона разработан "в целях учреждения новой награды высших органов государственной власти — почетного знака губернатора "За доблесть и отвагу", а также переименования почетного знака Дмитрия Устинова в медаль Дмитрия Устинова".
Медалью Дмитрия Устинова предлагается награждать военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, сотрудников других федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обеспечению безопасности государства и иных граждан за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности, а также граждан, внесших значительный вклад в развитие промышленности Самарской области.
Почетным знаком губернатора Самарской области "За доблесть и отвагу" предлагается отмечать граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, совершивших смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского и служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, отличившихся при участии в боевых действиях и выполнении боевых задач.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.