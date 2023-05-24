Ремонт входной группы станции метро "Спортивная" начнется в ближайшее время

В мэрии Самары заявили, что в ближайшее время начнется ремонт входной группы станции метро "Спортивная".

Комментарий стал ответом на вопрос возмущенных горожан, которые пожаловались в соцсетях на вход, закрытый с февраля: "Вход станции метро "Спортивная" закрыт еще с февраля. Уже даже оградительные ленты выцвели, а вход все еще не починили…".

"В ближайшее время начнется ремонт входной группы станции метро "Спортивная". Восстановление мраморного покрытия можно вести только в теплый сезон. Ход работ покажем в новостях", — прокомментировали в администрации Самары.