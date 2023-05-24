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Архитектура Культура

За Самарским облсудом закрепили здание энергетического техникума

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТУ Росимущества в Самарской области закрепило за Самарским областным судом земельный участок и здание энергетического техникума (ул. Самарская, 205а, сквозная на Садовую, 214а), в Ленинском районе Самары, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в результате совместной работы с региональным министерством имущественных отношений эти объекты были приняты в собственность Российской Федерации.

"Среди предоставленных объектов памятник истории и культуры народов Российской Федерации "Энергетический техникум". Здание выполнено в стиле "сталинского ампира". Его построили в 50-х годах XX века. Планировалось, что дом будет 14-этажным, однако, после объявления в СССР борьбы с излишествами, оставили всего пять этажей", — уточняется в релизе.

Самарский областной суд планирует использовать предоставленные площади для размещения в нем судебных коллегий.

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