В Самарской области готовятся к летнему пожароопасному сезону

Во вторник, 23 мая, первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Накануне летнего сезона в фокусе внимания - подготовка летних лагерей. По информации министра социально-демографической и семейной политики, в Самарской области оказать услуги по отдыху и оздоровлению детей готовятся в 702 организациях. Это 45 стационарных учреждений, 655 лагерей дневного пребывания и два палаточных лагеря. В период проведения летней оздоровительной кампании они планируют принять более 101 тысячи детей.

На каждом из объектов готовят инвентарь, проверяют исправность оборудования и работоспособность систем оповещения, обучают персонал правилам противопожарной безопасности и эвакуации людей. В пяти оздоровительных учреждениях, граничащих с лесным фондом, проводят работу по созданию противопожарного барьера.

Комиссия поставила задачу организовать в первые дни после заезда летних смен тренировки по эвакуации с участием детей. Лагеря смогут принять школьников только после заключения муниципальных комиссий о полной готовности учреждений.

Мероприятия по усилению мер противопожарной безопасности проводятся в 88 учреждениях социального обслуживания. В 11 сейчас устраняют предписания Госпожнадзора: выполняется устройство систем противопожарного водоснабжения, ремонт пожарной сигнализации, замена отдельных материалов на более безопасные. Председатель правительства поручил внимательно проверить состояние систем безопасности не только в государственных, но и в частных организациях, которые оказывают социальные услуги гражданам.

Противопожарное состояние медицинских учреждений находится на особом контроле регионального министерства здравоохранения. Здесь также активно работают над совершенствованием систем по обеспечению пожарной безопасности. В 2023 году на эти цели из областного бюджета направлено около 65 млн рублей. Средства пойдут на монтаж систем оповещения и управления эвакуацией, устройство эвакуационного освещения и другие мероприятия.

"С начала весны мы наблюдаем фактически аномальные погодные условия, температура воздуха уже с начала апреля выше среднестатистической, обстановка с пожарами по всей стране остается достаточно напряженной, в немалой степени из-за природных факторов. Вероятность пожаров достаточно велика, и здесь у нас только один рецепт: соблюдать меры противопожарной безопасности, реагировать на предписания. Здесь мы готовы помогать муниципальным образованиям, даже в случае сложностей с бюджетом. Человеческая жизнь бесценна, и это направление мы будем выделять как приоритет, - отметил Виктор Кудряшов. - К предстоящему летнему пожароопасному сезону мы подошли во всеоружии. Кратно увеличились объемы финансирования мер по пожарной безопасности: это замена систем пожаротушения, отработка различного рода инструктажей, путей эвакуации, то есть всего того, что может потребоваться в критической ситуации и, конечно, особое внимание мы уделили летним оздоровительным лагерям, которые расположены на границах лесного фонда. Дети и родители могут быть спокойны, ситуация будет находиться под контролем".

На особом контроле - безопасность людей летом на водных объектах. Для купания планируют открыть 44 официальных пляжа. Это максимальное количество специализированных оборудованных мест отдыха у воды за последние пять лет. На официальных пляжах проверяют качество песка и воды, проводят обследование дна, убирают мусор и опасные предметы, устанавливают предупреждающие аншлаги, дежурят спасатели.

"С 1 мая по 30 сентября на территории области проводится месячник безопасности на водных объектах в летний период. Основной целью является недопущение гибели людей на водных объектах. Предлагаю организовать в муниципальных образованиях работу по выставлению предупреждающих аншлагов, проведение профилактических мероприятий на тему безопасного поведения людей, в особенности детей", - обратился к главам муниципальных образований Олег Бойко.

Участники комиссии пришли также к выводу о необходимости проведения административных проверок в несанкционированных местах отдыха у водоемов.

"К сожалению, мы будем применять меры административного взыскания к нарушителям. В первую очередь, это, конечно, профилактические меры, беседы, разъяснения. Но члены административной комиссии имеют право оштрафовать гражданина, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Это строгая мера, но мы вынуждены прибегать и к таким наказаниям, чтобы спасти чьи-то жизни. В прошлом году в Самарской области отмечались самые низкие в Приволжском федеральном округе показатели смертности в результате происшествий на воде. Это, безусловно, говорит об эффективности принятых мер. Но каждая человеческая жизнь бесценна, и перед нами в текущем году стоит задача усилить профилактическую работу, чтобы минимизировать число таких происшествий", - подчеркнул Виктор Кудряшов.