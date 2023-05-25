На пляжи Самары завезут 18 тыс. тонн песка и установят более 1,5 тыс. скамеек, качелей и зонтов

К сегодняшнему дню уровень воды в Волге снизился, преодолев отметку в 29 м. В связи с этим в Самаре дан старт основным работам по подготовке пляжей к сезону. С 24 мая на набережную начали завозить песок.

На первоначальном этапе обустройства рекреационных зон подрядчик обеспечит не только завоз, но и планировку речного песка. С задействованием погрузчиков его распределят по всей площади каждого пляжа и разровняют. Дополнительный слой будет толщиной 10 см.

В этом году общая масса песка, который доставят на самарские пляжи, достигнет 18 тысяч тонн. Параллельно проведут очистку акватории пляжей от посторонних предметов, с оформлением акта о выполненных объемах водолазных работ и предоставлением информации о наличии или отсутствии выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 м в секунду.

Специальное оборудование, которое в этом году предусмотрено для городских пляжей в количестве 1774 единиц, подготовлено. Это скамейки с навесами, зонты, качели и др. В том числе, к началу сезона на городские пляжи доставят абсолютно новое оснащение — планируется до 30% от общего количества оборудования. Так, появятся современные формы теневых навесов. Подрядчик продолжит заниматься содержанием имущества — поддерживать его в исправном состоянии и при необходимости восстанавливать.

Гидрологи Приволжского УГМС сообщили о том, что Волга прогревается быстрее, чем в предыдущие годы, и на Саратовском водохранилище, у Самары, температура воды составляет на несколько градусов выше, чем обычно в конце мая. Некоторые горожане уже открыли пляжный сезон. Однако специалисты подчеркивают: отдыхающим необходимо помнить о мерах безопасности. Желательно дождаться завершения оборудования пляжей, в том числе спасательным имуществом, модулями спасательных постов. 44 сотрудника Водно-спасательной службы ОСВОД Самарской области начнут свою работу с 10 июня.