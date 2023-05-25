В Самаре завершились гастроли Магнитогорского академического театра драмы

За три дня самарские зрители смогли окунуться в атмосферу Франции, Испании, Грузии — на "Большие гастроли" Магнитогорского академического театра драмы им. Пушкина (МТД) можно было прийти с любым настроением, посмотреть все, что душа пожелает.

С 19 по 21 мая на сцене Самарского академического театра драмы им. М.Горького прошли показы спектаклей "Муж с того света", "Изобретательная влюбленная" и "Ханума". В это же время самарская труппа выступала в Магнитогорске. Тур был организован Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

По итогам гастролей своими впечатлениями ведущие актеры Магнитогорской драмы поделились на пресс-конференции.

Академическим Магнитогорский театр стал не так давно — в апреле этого года. Статус присваивается за выдающиеся достижения в области театрального искусства, а таких в их копилке немало. Театр по праву занимает достойное место среди театральных коллективов Челябинской области и России, является лауреатом премии "Золотая маска".

В 2008 году спектакль "Гроза" в режиссерской постановке Льва Эренбурга получил "Золотую маску" в номинации "Драма — спектакль малой формы". А в этом году спектакль "Лавр" по роману Евгения Водолазкина вошел в лонг-лист, то есть в список самых заметных спектаклей театрального сезона 2021–2022 года, по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска-2023", как самая необычная версия постановки.

Ведущий актер театра Игорь Панов поделился еще одним достижением: театр попал в список "Форбс" в десятку лучших театров, которые стоит посетить в России, кроме двух театральных столиц.

Секретами достижений поделились ведущие актрисы театра Анна Дашук и Марина Крюкова. Во-первых, коллектив должен быть с режиссером на одной волне, ведь "когда есть взаимная любовь, тогда и ребенок рождается яркий, талантливый", а во-вторых, конечно, нужны талант и удача.

О том, как театр встречает свой юбилейный 85-й сезон, рассказал ведущий актер и режиссер театра Данила Сочков. Сейчас на сцене идет необычный спектакль "Променад по закулисью". Зрители ходят по самым потайным уголкам театра, заглядывают под сцену, в гримерки — это своего рода прикосновение к тайнам театральной жизни. Вторая постановка также посвящена работникам закулисья, рассказывает про их жизненный выбор — служить театру".

Как общаться со зрителями, как привлечь их в театр, особенно молодежь? Здесь очень помогает программа "Пушкинская карта" — большая часть репертуара театра доступна ее владельцам. Привлечение зрителей идет и через соцсети. Актеры записывают видеоролики, показывая чуть больше изнанки своей работы, чем обычно доступно зрителям.

По приезде из Самары театр сразу становится принимающей площадкой Фестиваля театров малых городов, организатор которого столичный "Театр наций" во главе с Евгением Мироновым. Фестиваль будет проходить с 30 мая по 5 июня.

Этот фестиваль — большой подарок и честь для Магнитогорска, считают актеры. В гости приедут театры со всей России. На сцене пройдут шесть спектаклей. Магнитогорцы представят спектакль "Лавр". Кроме того, будут задействованы практически все учреждения культуры города.

"Для нас это возможность посмотреть другие театры, другие спектакли, другие режиссерские работы", — ведущая актриса театра Лира Лямкина, как педагог консерватории, намерена воспользоваться всеми возможностями фестиваля, чтобы обогатить свой опыт работы со студентами.

Самарцы поблагодарили труппу МДТ за предоставленное удовольствие — комедии нужны всегда, особенно сейчас, как "глоток шампанского", уверены актеры и зрители.