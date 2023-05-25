Иван Бобер вызван в юношескую сборную России

Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер отправился в расположение юношеской сборной России U-17.

Подопечные Дениса Первушина примут участие в международном турнире Кубок БРИКС, который пройдет в Бразилии с 27 мая по 2 июня.

Кроме россиян в турнире сыграют шесть бразильских команд и юношеская команда питерского "Зенита".