В Самарском театре оперы и балета отметят день рождения Александра Пушкина

В Самарском театре оперы и балета отпразднуют день рождения величайшего русского поэта. В антрактах спектаклей по произведениям Пушкина гостей театра встретит сам Александр Сергеевич, и это будет не единственным сюрпризом. Перформансы с участием поэта и его персонажей, а также с подарками от театра, пройдут 4 и 7 июня в антрактах опер "Сказка о царе Салтане" и "Борис Годунов". Об этом сообщает пресс-служба театра.
В "Сказке о царе Салтане" композитор Николай Римский-Корсаков создал яркие музыкальные образы героев сказки Пушкина — Царя Салтана, Князя Гвидона, Милитрисы, бабы Бабарихи, прекрасной Царевны Лебеди, Шмеля. В постановке использованы современные технические средства, в видеоконтенте в формате 3D зрители смогут увидеть и "Полёт шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на Царевну Лебедь. Представление предназначено для зрителей в возрасте от 6 лет.
В опере Модеста Мусоргского "Борис Годунов" оживают картины русской истории четырёхвековой давности, во многом созвучные современности. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы летописи Пимена, и выстраиваются в динамичную последовательность, от всенародного избрания царя до его трагической мучительной смерти в финале. Возрастной рейтинг — 12+.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.