В Самарском театре оперы и балета отметят день рождения Александра Пушкина

В Самарском театре оперы и балета отпразднуют день рождения величайшего русского поэта. В антрактах спектаклей по произведениям Пушкина гостей театра встретит сам Александр Сергеевич, и это будет не единственным сюрпризом. Перформансы с участием поэта и его персонажей, а также с подарками от театра, пройдут 4 и 7 июня в антрактах опер "Сказка о царе Салтане" и "Борис Годунов". Об этом сообщает пресс-служба театра.

В "Сказке о царе Салтане" композитор Николай Римский-Корсаков создал яркие музыкальные образы героев сказки Пушкина — Царя Салтана, Князя Гвидона, Милитрисы, бабы Бабарихи, прекрасной Царевны Лебеди, Шмеля. В постановке использованы современные технические средства, в видеоконтенте в формате 3D зрители смогут увидеть и "Полёт шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на Царевну Лебедь. Представление предназначено для зрителей в возрасте от 6 лет.

В опере Модеста Мусоргского "Борис Годунов" оживают картины русской истории четырёхвековой давности, во многом созвучные современности. Сцены оперы следуют друг за другом, словно перелистываемые страницы летописи Пимена, и выстраиваются в динамичную последовательность, от всенародного избрания царя до его трагической мучительной смерти в финале. Возрастной рейтинг — 12+.