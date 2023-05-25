16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Газпромбанк Автолизинг подвел итоги 1 квартала 2023 года: объем нового бизнеса вырос в 2,6 раза Жители региона должны предоставить декларацию по налогу не позднее 2 мая 2023 года Тинькофф объединил самарских предпринимателей Аналитики БКС расскажут, куда вкладывать деньги в турбулентное время УФНС России по Самарской области информирует о налогах

Финансы Экономика и бизнес

Лизинг спецтехники LOVOL с субсидией на аванс до 1 млн рублей в CARCADE

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE совместно с партнёром ООО "ОРИОН ЛОВОЛ" запустила программу финансирования специальной техники китайской марки LOVOL.

В рамках партнерской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели фронтальных погрузчиков, экскаваторов и бульдозеров марки LOVOL различных модификаций с использованием максимальной корпоративной скидки-субсидии. Скидка будет учтена в счет аванса в рамках лизингового договора на новую технику. Клиент после согласования сделки оплачивает первый платеж уже за минусом суммы предоставленной субсидии.

Размер субсидии зависит от модели и категории транспортного средства. Так, например, фронтальный погрузчик LOVOL FL976H станет дешевле на 690 000 рублей, бульдозер LOVOL FSD22 доступен с выгодой в размере 865 000 рублей, а на экскаватор LOVOL FR510E2-HD скидка на лизинг составит 1 000 000 рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы — официального представителя марки LOVOL. Специальная программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2023 года.

Компания "ОРИОН ЛОВОЛ" — эксклюзивный дистрибьютор спецтехники LOVOL на территории России. Основными направлениями деятельности являются поставка, продажа и обслуживание строительной и сельскохозяйственной техники, включая доставку необходимых запчастей напрямую от производителя в КНР.

Финансирование по программе лизина доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от трех месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Полный список доступной к приобретению спецтехники LOVOL уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии: 8 800 700 30 30 или на сайте.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4