Лизинг спецтехники LOVOL с субсидией на аванс до 1 млн рублей в CARCADE

Компания CARCADE совместно с партнёром ООО "ОРИОН ЛОВОЛ" запустила программу финансирования специальной техники китайской марки LOVOL.

В рамках партнерской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели фронтальных погрузчиков, экскаваторов и бульдозеров марки LOVOL различных модификаций с использованием максимальной корпоративной скидки-субсидии. Скидка будет учтена в счет аванса в рамках лизингового договора на новую технику. Клиент после согласования сделки оплачивает первый платеж уже за минусом суммы предоставленной субсидии.

Размер субсидии зависит от модели и категории транспортного средства. Так, например, фронтальный погрузчик LOVOL FL976H станет дешевле на 690 000 рублей, бульдозер LOVOL FSD22 доступен с выгодой в размере 865 000 рублей, а на экскаватор LOVOL FR510E2-HD скидка на лизинг составит 1 000 000 рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы — официального представителя марки LOVOL. Специальная программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2023 года.

Компания "ОРИОН ЛОВОЛ" — эксклюзивный дистрибьютор спецтехники LOVOL на территории России. Основными направлениями деятельности являются поставка, продажа и обслуживание строительной и сельскохозяйственной техники, включая доставку необходимых запчастей напрямую от производителя в КНР.

Финансирование по программе лизина доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от трех месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Полный список доступной к приобретению спецтехники LOVOL уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии: 8 800 700 30 30 или на сайте.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.