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ЖКХ и благоустройство Общество

Т Плюс более чем на 26% увеличила объем инвестиций в модернизацию в 2023 году

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" направит 55,1 млрд рублей инвестиций в модернизацию тепловых сетей и станций в 2023 году. Также средства будут направлены на цифровизацию и ESG-проекты. Сумма на 26% превышает финансирование прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на слова генерального директора компании Александра Вилесова.

Привлечь дополнительные средства, а также сохранить стабильно высокие показатели, компании во многом удалось за счет перехода территорий на "альткотельную". Сегодня 19 городов присутствия "Т Плюс" отнесены к ценовым зонам, в том числе три города Самарской области — Самара, Новокуйбышевск и Тольятти. Для контроля за параметрами теплоснабжения в городах "Т Плюс", перешедших на "альткотельную", в Самаре был создан Центр мониторинга качества, диспетчеры и аналитики которого работают в круглосуточном режиме.

Повысить качество теплоснабжения призван и другой пилотный проект, который стартовал в Кирове и Самаре. В рамках его реализации индивидуальные тепловые пункты многоквартирных домов дооснащаются оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. В частности, в Самаре в пилотном проекте уже участвуют два дома в Советском и Железнодорожном районах города. Принятые меры повысили качество услуги и оптимизировали расход теплоносителя в многоквартирных домах. В планах масштабировать проект в Самарской области.

В 2023 году "Т Плюс" сохранит высокие темпы перекладок тепловых сетей и заменит 720 км трубопроводов в 16 регионах. Будут выполнены 157 капитальных ремонтов основного оборудования станций. Продолжится реализация стратегических проектов компании, таких как ДПМ-2. В планах на этот год запустить два обновленных энергоблока — в Перми и Ижевске.

"Прошлый отопительный сезон мы завершили, снизив число повреждений на тепловых сетях на 4%. Это результат планомерного увеличения инвестиций и ремонтных работ, а также сотрудничества с региональными властями в сфере развития теплоснабжения. Сейчас главная задача — качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение регионов", — отметил генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов.

В части энергосбытовой деятельности продолжится работа по улучшению клиентских сервисов, совершенствованию системы учета энергии за счет установки "умных счетчиков".

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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