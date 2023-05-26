В Самаре обсудят возможность появления многоэтажек в Кировском районе

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С 25 мая по 15 июня в Самаре пройдут общественные обсуждения, на которых жители проголосуют за потенциальное строительство многоэтажной жилой застройки в Кировском районе.