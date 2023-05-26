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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре обсудят возможность появления многоэтажек в Кировском районе

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 мая по 15 июня в Самаре пройдут общественные обсуждения, на которых жители проголосуют за потенциальное строительство многоэтажной жилой застройки в Кировском районе.

Застройщик просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 31,16 тыс. кв метров в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей под высотную застройку.

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