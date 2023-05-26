В Самаре обсудят возможность появления многоэтажек в Кировском районе

С 25 мая по 15 июня в Самаре пройдут общественные обсуждения, на которых жители проголосуют за потенциальное строительство многоэтажной жилой застройки в Кировском районе.
Застройщик просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 31,16 тыс. кв метров в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей под высотную застройку.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?