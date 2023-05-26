В Самаре перекроют одну полосу на Волжском проспекте

В связи с проведением ремонта теплотрассы будет частично ограничено движение транспорта на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского, а также по Волжскому проспекту в районе гостиницы "Волга".

Начать работы намерены в 22:00 26 мая 2023 года. Планируется, что они продлятся до 22:00 28 мая 2023 года.

По информации городского департамента транспорта, движение в зоне производства работ будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Скорость ограничивается до 40 км/ч.