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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре перекроют одну полосу на Волжском проспекте

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением ремонта теплотрассы будет частично ограничено движение транспорта на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского, а также по Волжскому проспекту в районе гостиницы "Волга".

Начать работы намерены в 22:00 26 мая 2023 года. Планируется, что они продлятся до 22:00 28 мая 2023 года.

По информации городского департамента транспорта, движение в зоне производства работ будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Скорость ограничивается до 40 км/ч.

Гид потребителя

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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