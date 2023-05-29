"РКС-Самара" составили карту районов-должников

"РКС-Самара" следят за платежной дисциплиной абонентов и поддерживают постоянный контакт с администрациями внутригородских районов Самары, для этого на предприятии составили специальную карту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Там, где чиновники уделяют внимание вопросу оплаты услуг ЖКХ, показатели оплат значительно выше, - говорится в сообщении. - Например, в Куйбышевском районе оплата находится на уровне 84% (без учета должников за воду АО "Водные технологии"), в Ленинском и Октябрьском - 79%. Там, где чиновники не занимаются вопросами платежной дисциплины, игнорируют совместную работу с ресурсными предприятиями, ситуация совсем печальна: в Кировском районе услуги водоснабжения и водоотведения своевременно оплачивают лишь чуть более половины абонентов - 58%".

Все данные по районам представлены на карте, которую составили работники ресурсного предприятия в мае 2023 года. Здесь указаны долг жителей района в рублях, а также процент оплаты и общее количество лицевых счетов.

Сегодня общий долг жителей Самары перед "РКС-Самара" - почти 1 миллиард 200 миллионов рублей, это в несколько раз превышает сумму, предусмотренную утвержденным бюджетом предприятия на ремонт и профилактические мероприятия на сетях и объектах.