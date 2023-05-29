"РКС-Самара" составили карту районов-должников

"РКС-Самара" следят за платежной дисциплиной абонентов и поддерживают постоянный контакт с администрациями внутригородских районов Самары, для этого на предприятии составили специальную карту. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Там, где чиновники уделяют внимание вопросу оплаты услуг ЖКХ, показатели оплат значительно выше, - говорится в сообщении. - Например, в Куйбышевском районе оплата находится на уровне 84% (без учета должников за воду АО "Водные технологии"), в Ленинском и Октябрьском - 79%. Там, где чиновники не занимаются вопросами платежной дисциплины, игнорируют совместную работу с ресурсными предприятиями, ситуация совсем печальна: в Кировском районе услуги водоснабжения и водоотведения своевременно оплачивают лишь чуть более половины абонентов - 58%".
Все данные по районам представлены на карте, которую составили работники ресурсного предприятия в мае 2023 года. Здесь указаны долг жителей района в рублях, а также процент оплаты и общее количество лицевых счетов.
Сегодня общий долг жителей Самары перед "РКС-Самара" - почти 1 миллиард 200 миллионов рублей, это в несколько раз превышает сумму, предусмотренную утвержденным бюджетом предприятия на ремонт и профилактические мероприятия на сетях и объектах.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!