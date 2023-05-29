В Сызранском районе будут производить воду "Сенежская"

Группа BOBIMEX, известная добычей и розливом минеральной воды "Сенежская", строит завод вблизи села Ивашевка Сызранского района. Информацию подтвердил директор оператора производства - ООО "Волжский комбинат напитков "Стенька" -Максим Маршалов.

По его словам, под Сызранью будут выпускать всю линейку группы BOBIMEX в ПЭТ-бутылках. В стеклянную тару пока не планируется розлив.

По данным официального сайта компании, в пластиковых бутылках выходят все виды воды "Сенежская", лимонады "Фруктомания", BOMBILO, "Старые добрые традиции", энергетические напитки "ОZВЕРИН", тоники STARBAR. Заказчиками продукции выступают крупные торговые сети: "Перекресток", "Пятерочка", "Ашан", Metro, "Лента", "Магнит", Fix price и другие.

Запуск производства в Сызранском районе предполагается к концу года. Напомним, здесь планируется выпускать около 700 тыс. бутылок в сутки. "С запуском первой линии мы примем на работу 40 человек. А всего в первом производственном корпусе будет создано более ста рабочих мест", - рассказывал Максим Маршалов. Инвестиции в проект превышают 1,3 млрд рублей.