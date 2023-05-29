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Пищевая промышленность АПК и пищепром

В Сызранском районе будут производить воду "Сенежская"

СЫЗРАНЬ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа BOBIMEX, известная добычей и розливом минеральной воды "Сенежская", строит завод вблизи села Ивашевка Сызранского района. Информацию подтвердил директор оператора производства - ООО "Волжский комбинат напитков "Стенька" -Максим Маршалов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

По его словам, под Сызранью будут выпускать всю линейку группы BOBIMEX в ПЭТ-бутылках. В стеклянную тару пока не планируется розлив.

По данным официального сайта компании, в пластиковых бутылках выходят все виды воды "Сенежская", лимонады "Фруктомания", BOMBILO, "Старые добрые традиции", энергетические напитки "ОZВЕРИН", тоники STARBAR. Заказчиками продукции выступают крупные торговые сети: "Перекресток", "Пятерочка", "Ашан", Metro, "Лента", "Магнит", Fix price и другие.

Запуск производства в Сызранском районе предполагается к концу года. Напомним, здесь планируется выпускать около 700 тыс. бутылок в сутки. "С запуском первой линии мы примем на работу 40 человек. А всего в первом производственном корпусе будет создано более ста рабочих мест", - рассказывал Максим Маршалов. Инвестиции в проект превышают 1,3 млрд рублей.

ООО "ВКН "Стенька", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в селе Ивашевка в ноябре 2021 г. с уставным капиталом 1 млн рублей. Чистый убыток в 2022 г. составил 471 тыс. рублей. Владельцами компании выступают Мария Бобылева (51%) и Иван Бобылев (49%).

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