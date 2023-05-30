Нападающий "Акрона" Салтыков перейдет в "Локомотив"

"Локомотив" летом подпишет нападающего "Акрона" Никиту Салтыкова и возьмет игрока на первый летний сбор, пишет sport-express.ru.
Права на футболиста принадлежат "Крыльям Советов". Предварительно, опция выкупа может составить 35 млн рублей.
В этом сезоне Салтыков провел за "Акрон" 28 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?