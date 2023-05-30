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Футбол Спорт

Нападающий "Акрона" Салтыков перейдет в "Локомотив"

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Локомотив" летом подпишет нападающего "Акрона" Никиту Салтыкова и возьмет игрока на первый летний сбор, пишет sport-express.ru.

Права на футболиста принадлежат "Крыльям Советов". Предварительно, опция выкупа может составить 35 млн рублей.

В этом сезоне Салтыков провел за "Акрон" 28 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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