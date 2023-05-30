Энергетическая команда КВН успешно начала новый сезон Лиги трудовой молодежи

Команда КВН "Градусы", представляющая Самарский филиал "Т Плюс", успешно выступила на старте очередного сезона Самарской областной лиги Трудовой молодежи. В игре со сборными Профсоюзной организации СамГМУ, АО "АВТОВАЗ" и Большеглушицкого государственного техникума энергетики набрали наибольшее количество баллов. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Напомним, команда Самарского филиала "Т Плюс" - "Градусы" - дебютировала в Клубе веселых и находчивых в прошлом сезоне, дойдя до финала Лиги трудовой молодежи. В этом году состав сборной обновился: в него вошли сотрудники Самарской ГРЭС, Самарской ТЭЦ, ЭнергосбыТ Плюс и Исполнительной дирекции энергокомпании.

"Участие в играх КВН позволяет компаниям вызвать интерес к своей отрасли у молодежи. В свою очередь, участники команд имеют возможность посмотреть на свои каждодневные цели и задачи через призму юмора", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

В первой игре КВН сезона-2023 участникам предстояло проявить себя в трех конкурсах: приветствие, комбинированный биатлон и музыкальный номер. В результате энергетики набрали 11 баллов, завершив игру на высшей ступеньке пьедестала.

Вторая отборочная игра состоится 3 июня, после чего сформируется итоговый состав команд-полуфиналистов Лиги трудовой молодежи нынешнего сезона.