Энергетическая команда КВН успешно начала новый сезон Лиги трудовой молодежи

Команда КВН "Градусы", представляющая Самарский филиал "Т Плюс", успешно выступила на старте очередного сезона Самарской областной лиги Трудовой молодежи. В игре со сборными Профсоюзной организации СамГМУ, АО "АВТОВАЗ" и Большеглушицкого государственного техникума энергетики набрали наибольшее количество баллов. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Напомним, команда Самарского филиала "Т Плюс" - "Градусы" - дебютировала в Клубе веселых и находчивых в прошлом сезоне, дойдя до финала Лиги трудовой молодежи. В этом году состав сборной обновился: в него вошли сотрудники Самарской ГРЭС, Самарской ТЭЦ, ЭнергосбыТ Плюс и Исполнительной дирекции энергокомпании.
"Участие в играх КВН позволяет компаниям вызвать интерес к своей отрасли у молодежи. В свою очередь, участники команд имеют возможность посмотреть на свои каждодневные цели и задачи через призму юмора", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
В первой игре КВН сезона-2023 участникам предстояло проявить себя в трех конкурсах: приветствие, комбинированный биатлон и музыкальный номер. В результате энергетики набрали 11 баллов, завершив игру на высшей ступеньке пьедестала.
Вторая отборочная игра состоится 3 июня, после чего сформируется итоговый состав команд-полуфиналистов Лиги трудовой молодежи нынешнего сезона.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!