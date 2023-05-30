"Российские коммунальные системы" отметили 20-летие

29 мая 2023 года РКС отмечает 20-летний юбилей, за прошедшие годы компании удалось не только стать крупнейшим федеральным оператором водоснабжения и водоотведения в России, но и сохранить свое лидерство. Сегодня РКС работают в 11 городах девяти регионов России, где бесперебойно обслуживают свыше пяти миллионов потребителей. На балансе компании - более семи тысяч километров водопроводных и пять тысяч километров канализационных сетей. Об этом сообщает пресс-служба РКС.

"Компания являет собой пример современной цифровой корпорации с инновационным подходом к бизнесу и технологиям, вносящей значительный вклад в развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей российских городов, - говорится в сообщении. - Мы строим новые объекты, прокладываем сети, модернизируем очистные сооружения, обновляем парк автомобильной техники водоканалов, повышаем клиентский сервис. Так, суммарный объем инвестиций в инфраструктуру водоснабжения за 20 лет превысил 36 миллиардов рублей. При этом точность исполнения концессионных соглашений РКС - на уровне 100%. Впереди колоссальный объем работы: размер портфеля концессионных обязательств уже достиг 70 миллиардов рублей".

В Самаре РКС работают с 2012 года, в 2019 году было заключено концессионное соглашение, которое служит одним из лучших примеров государственно-частного партнерства в стране. Благодаря соглашению в проекты по реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства города с 2019 по 2023 "РКС-Самара" инвестируют почти 9,5 млрд рублей (с НДС, без учета федерального и регионального финансирования). В этом году будут завершены работы по строительству двух водоводов диаметром 600 мм в пос. Управленческий и основные работы по реконструкции городских очистных канализационных сооружений в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". В следующем году должно завершиться строительство двух водоводов диаметром 1000 мм для жителей Куйбышевского района. Обновлений объектов ЖКХ такого масштаба не наблюдалось в Самаре с 80-х годов прошлого века и нет сейчас в других городах-миллионниках страны.