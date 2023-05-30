Сварщики "Т Плюс" отметили свой профессиональный праздник

В "Т Плюс" отметили традиционный День сварщика, в самарском филиале компании трудится 125 представителей этой востребованной профессии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Свой праздник они обычно проводят на рабочих местах, поскольку в этот период времени на энергообъектах самый разгар ремонтной кампании. Вместе с тем их навыки и умения востребованы на протяжении круглого года: зимой именно от их оперативной и грамотной работы во многом зависит продолжительность устранения дефектов, а летом эти специалисты монтируют новые коммуникации в рамках плановых перекладок теплосетей.
В "Т Плюс" периодически проводится межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. Специалисты демонстрируют знание нормативных актов, техники безопасности, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае и, конечно же, свое мастерство в сварочном деле. Основные критерии — скорость и качество выполнения работ.
"Поздравляю с профессиональным праздником коллег-сварщиков! От вашего ответственного отношения к своему труду во многом зависит надежное теплоснабжение горожан. Желаю каждому представителю этой профессии не останавливаться в деле повышения своего мастерства и всегда помнить, что качественно выполненная работа — это тепло и комфорт в домах жителей региона", — поздравил специалистов компании директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!