Сварщики "Т Плюс" отметили свой профессиональный праздник

В "Т Плюс" отметили традиционный День сварщика, в самарском филиале компании трудится 125 представителей этой востребованной профессии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Свой праздник они обычно проводят на рабочих местах, поскольку в этот период времени на энергообъектах самый разгар ремонтной кампании. Вместе с тем их навыки и умения востребованы на протяжении круглого года: зимой именно от их оперативной и грамотной работы во многом зависит продолжительность устранения дефектов, а летом эти специалисты монтируют новые коммуникации в рамках плановых перекладок теплосетей.

В "Т Плюс" периодически проводится межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. Специалисты демонстрируют знание нормативных актов, техники безопасности, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае и, конечно же, свое мастерство в сварочном деле. Основные критерии — скорость и качество выполнения работ.

"Поздравляю с профессиональным праздником коллег-сварщиков! От вашего ответственного отношения к своему труду во многом зависит надежное теплоснабжение горожан. Желаю каждому представителю этой профессии не останавливаться в деле повышения своего мастерства и всегда помнить, что качественно выполненная работа — это тепло и комфорт в домах жителей региона", — поздравил специалистов компании директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.